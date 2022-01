Quand l’Éducation Nationale fait semblant, par Pakacontakt

J’ai eu dans ma classe une élève cas contact lundi (elle toussait et était fatiguée ; des parents qui se contrefichent des risques de contaminations pour les autres). Mardi, fièvre et absente ; mercredi soir, on apprend qu’elle est positive ; embouteillage dans les pharmacies pour les tests des autres élèves cas contact (pour certains, pas possible avant vendredi matin). Pour moi, l’EN considère que je ne suis pas cas contact, et donc que je n’ai pas à me tester, parce que si par malheur je suis positif, il leur faut fermer la classe vu qu’ils n’ont plus de remplaçant…

Depuis, une autre élève cas contact de son père positif depuis jeudi dernier va revenir lundi en classe (il lui a suffi de faire un test en pharmacie vendredi alors que le virus n’a pas encore incubé chez elle, puis « deux autotests à la maison avec attestation sur l’honneur » (famille anti-tout si vous voyez ce que je veux dire…), autant dire qu’elle va nous ramener une seconde fois le virus (si les parents le déclarent, ce qui n’est pas sûr du tout).



Bref, un protocole qui n’a de sanitaire que le nom, il est juste là pour « faire semblant », son objectif réel étant de tout faire pour ne pas fermer (demander un test à J0, c’est-à-dire un moment où l’on sait que l’élève n’est pas positif ; puis autoriser les enfants qui sont cas contact quotidien en famille à revenir à J0 également).

Du vraiment n’importe quoi !

Jeudi grève, l’ensemble des collègues de mon école le fera (pour l’une ce sera sans doute la première fois). je pense (je l’espère en tout cas) qu’elle sera très massive.

Bonne journée.