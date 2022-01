Sujet de thèse pour anthropologue : archives + info, le tout clé en main

En 1977, la fondation Wiener-Anspach satisfaite du travail que j’ai accompli à l’Université de Cambridge en 1975 et 1976, m’accorde à nouveau une bourse. Cette fois je rédigerai sous la direction de Sir Edmund Leach (1910-1989), une thèse sur l’émergence de l’anthropologie sociale, une invention britannique, dans les années 1830 à 1950.

Deux éléments interviendront pour mettre fin à l’aventure : l’université met la pression pour que je me consacre plutôt à mon enseignement lorsque je suis nommé maître de conférence en 1979 et Leach – enthousiaste jusque-là – m’annonce un beau matin : « On laisse tomber : ce qu’on a rassemblé ferait trop de peine à trop de gens », traduisez : « On (lui directeur, moi thésard) ne pourrait pas honnêtement passer sous silence les coucheries de Bronislaw Malinowski, son mentor, dont certaines des bénéficiaires/victimes/complices font partie des personnes que nous côtoyons tous les jours ».



J’ai déterré tout à l’heure toutes mes notes, ma documentation : des dizaines de photocopies d’articles, ou de la correspondance de Malinowski, de Radcliffe-Brown, la thèse de Barnard sur Ambrym dans les années 20 que je ferai publier dans les années 80, la correspondance émue que j’entretiens alors avec sa fille, ma correspondance avec Ian Langham qui sera acculé au suicide parce que son travail d’historien honnête de l’anthropologie britannique contreviendra à la version officielle, etc.

Tout cela, il serait dommage que cela se disperse après le travail considérable de rassemblement que cela avait nécessité.

Si vous êtes jeune anthropologue et que cela vous intéresse, signalez-le moi, je pourrais – tant qu’il en est temps – vous expliquer encore tout ce que cela signifiait, et pourquoi ce savoir accumulé sur le genre humain dans sa remarquable variété culturelle est important.