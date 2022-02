Tête à tête Macron vs Poutine : en l’état, ce sera la guerre atomique, par Jean-Baptiste Auxiètre

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’entretien entre Macron et Poutine, il a été explicitement dit par Poutine que si l’Ukraine persistait à vouloir entrer dans l’OTAN, et que les Européens et les Etats-Unis soutenaient ce projet – ce qui est de fait l’état actuel de nos positions – il y aurait un conflit nucléaire.

Cela a été dit par Poutine en direct vers 22h50.

Les journalistes français ne rapportent pas ce risque de guerre explicite. Il faut se poser la question du travail des médias français, incapables même d’entendre ce qui est dit par Poutine de la proximité d’une guerre thermonucléaire. À la place, on nous répète à l’envi qu’il n’y aurait qu’un simple désaccord. Cela rappelle un fameux « Ah les cons s’ils savaient… » *

* « Ah les cons ! S’ils savaient » ou plus simplement « Ah les cons ! » est une citation attribuée au président du Conseil français Édouard Daladier. Celui-ci se serait exclamé de la sorte en découvrant la foule qui l’acclamait sur le tarmac de l’aérodrome de Paris-Le Bourget, à sa sortie d’avion le 30 septembre 1938 après avoir signé les accords de Munich avec Adolf Hitler.