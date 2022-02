De la musique avant toute chose

L’un d’entre vous me rappelle que j’ai promis à une époque, de la musique tous les jours. C’est vrai, mais je me laisse distraire. Bien sûr, j’ai laissé entendre au fil des ans que je n’écoutais que de la Country & Western. Ce n’est pas vrai : c’était pour me donner un genre. Ainsi, voici ce que j’écoute en réalité en boucle depuis hier soir : un chanteur en résonance avec l’esprit du temps : ne se prenant pas trop au sérieux, mais cependant suffisamment.

Genoa Per Noi

M. Hemingway

Gelato Al Limon

Bonus :



Harper Valley P.T.A.

À ceux qui se défendent courageusement.