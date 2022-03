Fiona Hill : « Le nucléaire est sur la table »

Un extrait de l’entretien de Fiona Hill avec Politico. Le public a découvert cette conseillère de Donald Trump sur la Russie (au U.S. National Security Council) à l’occasion de la première procédure de destitution de Trump . Hill est l’autrice d’une importante biographie de Vladimir Poutine. Pour tout ce qui a été écrit sur le Blog de PJ à propos de Fiona Hill, c’est ici.

Reynolds : Et puis il y a l’élément nucléaire. Beaucoup de gens pensaient que nous ne verrions jamais une grande guerre terrestre en Europe ou une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie,qui pourrait rapidement dégénérer en un conflit nucléaire. En sommes-nous proches ?

Hill : Eh bien, nous y sommes. Le fait est que le président Poutine a déclaré explicitement ces jours derniers que si quelqu’un intervient en Ukraine, il sera confronté à une réponse qu’il n’a « jamais connue dans son histoire ». Et il a mis les forces nucléaires de la Russie en état d’alerte. Il est donc très clair que le nucléaire est sur la table.



Poutine a essayé d’avertir Trump à ce sujet, mais je ne pense pas que Trump ait compris ce qu’il disait. Lors d’une des dernières réunions entre Poutine et Trump, alors que j’étais là, Poutine a fait remarquer que : « Eh bien, vous savez, Donald, nous avons ces missiles hypersoniques. » Et Trump a répondu : « Eh bien, nous les aurons aussi. » Poutine répondait : « Eh bien, oui, vous finirez par les avoir, mais nous les avons d’abord. » Il y avait une menace dans cet échange. Poutine nous avertissait qu’en cas de confrontation, l’option nucléaire serait sur la table.

Reynolds : Vous pensez vraiment qu’il va utiliser une arme nucléaire ?

Hill : Le truc avec Poutine, c’est que s’il dispose d’un instrument, il voudra l’utiliser. Pourquoi l’avoir si vous ne pouvez pas ? Il a déjà utilisé une arme nucléaire à certains égards. Les agents russes ont empoisonné Alexander Litvinenko avec du polonium radioactif et l’ont transformé en une bombe sale humaine. Le polonium a été répandu dans tout Londres, à chaque endroit que ce pauvre homme a visité. Il est mort d’une mort horrible en conséquence.

Les Russes ont déjà utilisé un agent neurotoxique de qualité militaire, le novichok. Ils l’ont peut-être utilisé plusieurs fois, mais avec certitude deux fois. Une fois à Salisbury, en Angleterre, où il a été frotté sur la poignée de porte de Sergei Skripal et de sa fille Yulia, qui ne sont en fait pas morts ; mais l’agent neurotoxique a contaminé la ville de Salisbury, et tous ceux qui sont entrés en contact avec lui ont été malades. Le novichok a tué une citoyenne britannique, Dawn Sturgess, parce que les assassins l’ont stocké dans un flacon de parfum qui a été jeté dans une boîte de dons de charité où il a été trouvé par Sturgess et son partenaire. Ce flacon contenait suffisamment d’agent neurotoxique pour tuer plusieurs milliers de personnes. La deuxième fois, c’était dans les sous-vêtements d’Alexandre Navalny.

Donc si quelqu’un pense que Poutine n’utilisera pas quelque chose d’inhabituel et de cruel qu’il a en sa possession, détrompez-vous. Chaque fois que vous pensez, « Non, il ne le ferait pas, n’est-ce pas ? » Eh bien, oui, il le fera. Et il veut que nous le sachions, bien sûr.

Ce n’est pas que nous devrions être intimidés et effrayés. C’est exactement ce qu’il veut que nous soyons. Nous devons nous préparer à ces éventualités et déterminer ce que nous allons faire pour les éviter.

