Question de Béotien – Ukraine : les chars sont-ils vraiment blindés ?

Ce sont peut-être les mêmes photos qu’on montre en boucle, mais si ce n’est pas le cas, vous avez dû voir comme moi des centaines de chars russes réduits en charpie. Sans compter les camions et autre matériel militaire, tous en miettes.

Je connais la réponse à la question en titre : oui, les chars sont blindés, mais leur blindage semble être désormais de la gnognotte pour les armes avec lesquelles on les attaque – qui doivent être, je l’imagine, beaucoup plus faciles à déployer et beaucoup moins chères qu’un char d’assaut.

D’où ma vraie question de Béotien : le tour particulier qu’a prise la guerre en Ukraine a-t-il un rapport avec la (relative) facilité avec laquelle l’armement contre-offensif permet désormais de détruire un char d’assaut ?