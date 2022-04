Alert (AA22-103A), par Anton Klimm

Je suis informaticien, je vois les alertes majeures quant aux logiciels malveillants compromettant tout le code Microsoft. Je suis consultant Senior en informatique mais pas encadrant.

Ce soir j’essaye de joindre un sous-directeur d’une des plus grosses sociétés de service informatique française, injoignable ! Deux spécialistes de la sécurité informatique, certes à 22h00, mais injoignables aussi, j’envoie les liens expliquant que les logiciels Microsoft sont compromis et je n’ai que des gens qui dorment ou me répondent par un SMS « Allez bonne nuit »

Comment des gens qui ont des postes de sécurité dans des grandes entreprises françaises peuvent-ils être aussi inconséquents, pour ne pas dire incompétents ?

Peut-on parler de « responsabilité » ou de « fonction » si l’on dort au moment où existe pour notre entreprise un risque majeur de sécurité ?

Pour l’instant et à défaut de mieux, mais au plus vite, installez des systèmes d’exploitation Linux ou mettez à disposition un autre PC avec Linux pour les responsables et intervenants les plus importants !

P.S. Cette mesure doit être temporaire car il est probable que Linux est lui aussi partiellement compromis.