Un (autre) mécanisme caché de régulation démographique ?

Vous connaissez mon intérêt pour ce qui pourraient être chez l’être humain des mécanismes cachés de régulation de la taille des populations. Je me suis ainsi intéressé récemment à la montée en puissance dans le Droit occidental du pléonasme « avances non-sollicitées » *.

Je vous soumets dans le même esprit l’article I was born this way (Je suis né ainsi) d’Andrea Rinaldi, paru le 16 mai 2022 dans la revue de biologie moléculaire Embo Reports.

Figure 2. L’effet du frère aîné.

Pour chaque frère aîné né d’une femme donnée, l’incidence de l’homosexualité masculine augmente, ce qui suggère que la voie vers l’homosexualité est initiée au cours de la vie prénatale, probablement à la suite d’une immunisation progressive contre un antigène masculin de la mère portant des embryons masculins.





