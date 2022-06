Message à tous les pêcheurs à la ligne de ce blog, par Manuel

Porter un regard lucide sur la NUPES est une œuvre essentielle.

Une revue rapide de leurs 650 propositions ne permet d’identifier, avec un peu de tolérance et d’imagination, que 5 ou 6 propositions qui se trouvent dans le « Comment sauver le genre humain » ou « Vers un nouveau monde ».

Exemple : la proposition d’identifier et interdire les produits dérivés toxiques et inutiles de la finance, aurait plus belle allure si elle était remplacer par une interdiction de la spéculation (réintroduction des articles 421 du code pénal et 1965 du code civil abrogés en 1885).

Alors oui, 5 ou 6 propositions, c’est peu mais c’est mieux que le zéro pointé du camp d’en face.

Voter pour la NUPES dimanche, pour une gauche épurée d’une grande partie de ses néo-libéraux, permet de garder ouverte la possibilité d’un avenir pour notre espèce. Ne pas voter, ou voter néo-libéral, c’est perdre avec certitude 5 années précieuses et clouer les derniers clous sur notre cercueil.

Alors à tous les pécheurs à la ligne de ce blog, s’il vous plait, ne vous trompez pas d’ennemi dimanche.