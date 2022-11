Qui se rappelle de la politique de la droite extrême, qui consista à se « décomplexer » – pourquoi il ne fut pas question à l’époque de parler de « dédiabolisation » ? Mystère ! – d’avoir obtenu les votes de l’extrême droite, pour gouverner la crise financière, des dettes publiques, de la politique européenne… « économique »… pour découvrir quelques années après, au moment de la potentielle réélection du « multirécidiviste », « usurpateur d’identité » (pour qui donc, il y aurait du « bon dans le côté obscur de la force » des moyens des mafias ?), que la « ligne buissonnière » était vouée à l’échec… ?

L’expression du ministre de l’intérieur du moment (Brice Hortefeux ) « QUAND IL Y EN A UN, ÇA VA » avait en son temps mobilisé dans les médias de masse, et la « société civile droitisée », bien des « rebondissements… Leurs ressorts d’ailleurs ne sont-ils instructifs en tant que grille de lecture à réactualiser, pour appréhender les réactions des médias mainstream, et discours puis attitudes, politiciennes plus qu’ambiguës, hypocrites dirons-nous, dans l’affaire Grégoire de Fournas « … retourne en Afrique. … »… ?

Le contexte étant que « décomplexée » et « arriviste », cette droite extrême d’aujourd’hui n’a pas plus de majorité, même pas « relative », et peu de marge de manœuvre. Il lui faut trouver une place sur l’échiquier politique, qui la range entre la macronie… et la « préférence nationaliste » pour l’extrême droite, de celle ci, en tant que parti « d’opposition » principal. Ainsi, l’alignement au moins disant moral, social, fiscal, environnemental… des « débats politiques », suivra…

La « complicité du pire », des médias de masse, etc, dans la « Dédiabolisation » de l’extrême droite ayant deux quinquennats durant, occupé la seconde place aux présidentielles, n’en demeurant pas moins pesante, leur « objectivité », sens de la neutralité et impartialité dans cette affaire, comme dans l’autre citée en introduction, sont mis à mal. Cnews par exemple, accueillant ce matin… non pas les réfugié.e.s/migrant.e.s du « bateau » en question… mais la « présomption d’innocence » et « droit à la légitime défense » de l’auteur de propos suspectés d’être racistes, illustre ce malaise.

L’extrême droite connaissant une « sécession », c’est avec l’un des « meilleurs d’entre eux », « journaliste » il paraît, que le « séparatisme » fracture la « belle dynastie » Le Pen. Le Zemmourisme, enfanté par le groupe média de Bolloré, est née « immaculée » de la campagne de « blanchiment » et « dédiabolisation » de l’extrême droite « originelle ». Pure produit marketing, de la com’ politicienne « trumpiste »… il est à l’extrême droitisation… ce que les propos d’hier du député Grégoire de Fournas, et les « excuses, justifications »… d’aujourd’hui, est à la « ligne dure » des candidatures se disputant la « succession » de MLP. Il faut aux extrêmes droites, « mériter » d’occuper, encore presque 4 ans, la place privilégiée, celle du lit conjugal de la macronie.

Pour « intégrer » la couche, les « preuves d’amour », pour la polémique, la « distraction », le « divertissement », le populisme, la fourberie… la « politique spectacle » quoi… doivent régulièrement « ruisseler » dans les médias de masse… La « curiosité malsaine » de ceux ci, prétendant « n’offrir » que ce que les « temps de cerveaux disponibles »… « demandent »… sont invités a assister aux ébats, à condition qu’ils ne questionnent pas trop la sincérité, probité, du jeu des acteurs-trices principaux-ales… Manque plus qu’un fond de suspicion de tromperies et « manipulations », d’une tierce personnalisation de l’intrigue, personnifiant la « diablerie » nichée dans le détail de la réaction présumée coupable » d’exégèse », de LFI, etc. (incarnation de l’amant.e, de l’ex…)… et voila un « feuilletonnage » rondement ficelé, qui pourrait occuper quelque temps les doutes, incertitudes, indécisions, des « peurs d’avoir peur » de perdre en « pouvoir d’achat », de quoi ne plus être « légitime » à exprimer son « ras le bol fiscal », « poujadisme »…