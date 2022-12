Medellín, le 8 décembre 2022 (le 9 en France)

@Thomas Jeanson @CloClo @Pierre-Yves Dambrine

1. S’il y a un point d’intérêt sur lequel le créateur et mainteneur de ce blog a toujours insisté, c’est l’importance du ¨cadre¨, du ¨paradigme¨, ou, pour les anglophones, du ¨frame¨.

2. C’est l’importance de ce cadre ou de cette structure qui détermine la base, si vous voulez, la structure des rapports de force entre les cadres/cadres mutuellement.

3. Sous-estimer cette importance fait plus d’une fois partie des enjeux politiques du côté progressiste. (voir les remarques de Thomas Jeanson)

4. Aux États-Unis, Lakoff (Berkeley) en particulier a effectué un travail considérable, tant sur le plan théorique qu’empirique, pour rendre visible cette sous-estimation.

5. Je vais traduire ci-après certaines des réflexions de Lakoff qui indiquent comment, profondément, structurellement et avec d’énormes injections financières, les forces conservatrices aux États-Unis ont systématiquement, dès les années 1970, construit le cadre/cadre qui a produit non seulement le ¨teaparty¨, mais aussi des personnages comme Trump et De Santis, qui opèrent, ¨fonctionnent¨ mais bien sur très évidemment, dans le ¨cadre¨ de tels ¨cadres¨.

Répondant à une question contrastée, Lakoff montre comment, pendant des décennies, les progressistes américain.e.s n’ont pas seulement sous-estimé le mode de fonctionnement des conservateurs, mais ont même délibérément et les yeux ouverts assuré leurs propres défaites, à chaque fois.

Outre Lakoff, aux États-Unis, Bill Domhoff (Santa Cruz) s’est notamment efforcé d’offrir aux progressistes un moyen de sortir de leur isolement et de leur handicap.

(voir: https://whorulesamerica.ucsc.edu/change/ )

6. Je conclurai cette contribution par un article, du moins pour moi, impressionnant de Joanie Lange de 2020, intitulé ¨Art and Terror : Vergangenheitsbewältigung in relation to the Red Army Faction [RAF]¨, ou : ¨Art et Terreur : Surmonter l’héritage du passé en relation avec la RAF¨.

Lange (une artiste) présente un historique concis de la gauche violente en Allemagne après 1945, et elle montre qu’il existait des groupes encore plus violents que la RAF, ce qui s’inscrit d’ailleurs dans une longue tradition (politique…) en Europe et ailleurs, y compris en France.

Cependant, l’observation suivante de Lange est centrale dans son analyse : « Cet État fasciste veut nous tuer tous… la violence est la seule façon de répondre à la violence. C’est la génération d’Auschwitz, et on ne discute pas avec eux ! »

(c’est une citation de Gudrun Ensslin, fondatrice de la RAF, la fille fanatique d’un pasteur protestant fanatique, qui la soutenait, avec enthousiasme, dans son fanatisme, d’abord comme fille/femme ultra-religieuse, et après comme fanatique violente rafiste.)

C’est comme si Vladimir P à Moscou avait été un étudiant (ou un enseignant ?) de la RAF.

https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=award

7. Je veux faire ici une déclaration personnelle claire : la politique progressiste ne peut jamais, jamais, être basée sur le principe que ¨la violence est la seule façon de répondre à la violence¨.

Cette erreur se termine toujours et partout par un échec total, comme l’ont prouvé plus de 55 ans de guerre dans ce pays tragique où je vis et travaille.

NON A LA VIOLENCE.

Je tiens donc à rendre un petit hommage aux six conscrits / appelés innocents qui ont été brutalement assassinés cette semaine par des dissidents des farc.

Les six garçons assassinés étaient tous des afro-colombiens.

voir: https://elpais.com/america-colombia/2022-12-07/las-disidencias-de-las-farc-asesinan-a-seis-soldados-en-el-cauca.html

Je n’ai pas entendu un mot de protestation jusqu’à présent du coté de l’Europe, mais si du coté des États-Unis…… vis à vis ce groupe s’appellant ¨marxiste-léniniste progressiste¨: les dissidents des farc.

8. Passons maintenant au texte de George Lakoff avec sa source.

citation

Pourquoi les conservateurs semblent-ils être tellement plus doués pour le recadrage ?

Parce qu’ils y ont investi des milliards de dollars. Au cours des 30 dernières années, leurs groupes de réflexion ont beaucoup investi dans les idées et le langage. En 1970, [le juge de la Cour suprême] Lewis Powell a écrit un mémo fatidique à la Chambre de commerce nationale, disant que tous nos meilleurs étudiants devenaient anti-business à cause de la guerre du Vietnam, et que nous devions faire quelque chose à ce sujet. Le programme de Powell consistait à obtenir de riches conservateurs qu’ils créent des chaires, à mettre en place des instituts sur et hors campus où des intellectuels écriraient des livres dans une perspective commerciale conservatrice, et à créer des groupes de réflexion. Il a exposé les grandes lignes de ce programme en 1970. Ils ont créé la Heritage Foundation en 1973, et le Manhattan Institute par la suite. [Il y en a beaucoup d’autres, dont l’American Enterprise Institute et le Hoover Institute de Stanford, qui datent des années 1940].

Et maintenant, comme le New York Times Magazine a cité Paul Weyrich, qui a créé la Heritage Foundation, ils ont 1 500 animateurs de talk-show radio conservateurs. Ils ont une énorme, très bonne opération, et ils comprennent leur propre système moral. Ils comprennent ce qui unit les conservateurs, et ils savent comment en parler, et ils mettent constamment à jour leurs recherches sur la meilleure façon d’exprimer leurs idées.

Pourquoi les progressistes n’ont-ils pas fait la même chose ?

Il y a une raison systématique à cela. Vous pouvez la voir dans la façon dont les fondations conservatrices et progressistes fonctionnent. Les fondations conservatrices accordent d’importantes subventions globales, année après année, à leurs groupes de réflexion. Elles disent : « Voici plusieurs millions de dollars, faites ce que vous devez faire ». Et en gros, elles construisent des infrastructures, des studios de télévision, engagent des intellectuels, mettent de côté de l’argent pour acheter beaucoup de livres afin qu’ils figurent sur les listes de best-sellers, engagent des assistants de recherche pour leurs intellectuels afin qu’ils réussissent à la télévision, et engagent des agents pour les faire passer à la télévision. Ils font tout cela. Pourquoi ? Parce que le système moral conservateur, que j’ai analysé dans « Moral Politics », a pour valeur suprême de préserver et de défendre le système du « père strict » lui-même. Et cela signifie construire des infrastructures. En tant qu’hommes d’affaires, ils savent très bien comment le faire.

Pendant ce temps, le système conceptuel libéral du « parent nourricier » a pour valeur suprême d’aider les individus qui ont besoin d’aide. Les fondations et les donateurs progressistes donnent leur argent à une variété d’organisations de base. Ils disent : « Nous vous donnons 25 000 dollars, mais n’en gaspillez pas un centime. Assurez-vous que tout va à la cause, ne l’utilisez pas pour l’administration, la communication, l’infrastructure ou le développement de carrière ». Il y a donc une raison structurelle intégrée à la vision du monde qui explique pourquoi les conservateurs ont obtenu de meilleurs résultats.

fin de la citation

Source: https://newsarchive.berkeley.edu/news/media/releases/2003/10/27_lakoff.shtml