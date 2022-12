Mes propres commentaires se cantonnent à avoir mis en caractères gras certains propos du Président de la commission.

On nous a dit d’enlever nos insignes de boutonnière. Au début de chaque nouveau Congrès, les membres de la Chambre reçoivent un insigne de boutonnière. Ils sont de la taille d’une pièce de 25 cents et portent le sceau d’un aigle à tête blanche.

Lors d’une journée de routine au Capitole, il y a des milliers de touristes, de conseillers et de travailleurs. En général, les insignes sont un moyen facile de repérer les membres de la Chambre.

Cependant, le 6 janvier 2021, l’insigne qui était autrefois un badge d’honneur et de distinction s’est transformé en un cœur de cible.

Ce jour-là, des gaz lacrymogènes ont embué l’atmosphère, des coups de feu ont retenti et une foule violente est venue s’écraser contre les portes scellées. Inquiets pour notre sécurité, les agents de la police du Capitole nous ont dit que nos insignes feraient de nous une cible pour les émeutiers.

Alors que la police du Capitole encourageait les membres du Congrès et le personnel à se mettre à l’abri, j’ai gardé en mémoire cet avertissement simple et, dans le contexte, sensé. Le 6 janvier 2021, mes collègues et moi sommes venus travailler avec l’intention de respecter nos serments et notre devoir constitutionnel de procéder à un transfert pacifique du pouvoir. Nous étions les représentants du peuple, dans la Chambre du peuple, et nous nous occupions des affaires du peuple. Malheureusement, ce jour-là, le danger était trop grand pour que notre travail se poursuive et pour que nous restions au Capitole. Il était trop dangereux d’être identifié comme un représentant du peuple américain.

Je suis membre de la Chambre depuis près de 30 ans. Durant cette période, il n’y a pas un jour qui passe sans que je ressente un profond sentiment de devoir et de responsabilité envers les hommes et les femmes qui m’ont envoyé au Congrès pour être leur voix. Après tout, je suis originaire d’une partie du pays où, de mon vivant, les Noirs étaient totalement exclus des processus politiques. Les lois Jim Crow ont empêché mon père de s’inscrire sur les listes électorales et, tragiquement, il n’a jamais voté de sa vie.

Pendant des générations, les habitants des communautés que je représente ont lutté pour que leur voix soit entendue par leur gouvernement. C’est pourquoi je prends mes devoirs et mes responsabilités au sérieux, en plaidant pour de plus grandes opportunités économiques, des infrastructures solides, de meilleures écoles et des logements plus sûrs pour mes électeurs.

Cependant, cette longue lutte pour vaincre l’oppression et garantir les droits civils et humains fondamentaux reste ma priorité absolue. J’ai toujours à l’esprit le parcours qui m’a conduit à Washington en tant que membre du Congrès pour être la voix des femmes et des hommes du Mississippi. Alors qu’une foule violente prenait d’assaut le Capitole pour tenter de priver les gens de leur droit de vote, les émeutiers brandissaient l’étendard de guerre d’une rébellion ratée des États confédérés. Ce moment a eu une résonance profonde pour moi en raison de mon histoire personnelle. En outre, je pense continuellement à la lutte permanente pour garantir la justice et l’égalité pour tous les Américains.

Le bâtiment du Capitole lui-même est un élément incontournable de l’histoire de notre pays, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Après tout, cette structure est l’un des symboles les plus reconnaissables de la démocratie américaine. Le dôme brillant du Capitole, surmonté de la statue de la déesse de la liberté, a été construit en partie grâce au travail de personnes réduites en esclavage aux XVIIIe et XIXe siècles. De sombres chapitres de l’histoire de l’Amérique sont inscrits dans le marbre, le grès et le mortier du bâtiment. Et pourtant, dans les halls et les chambres de ce bâtiment, des leaders courageux ont adopté des amendements à notre Constitution et promulgué des lois qui ont interdit l’esclavage, garanti l’égalité des droits devant la loi, élargi le droit de vote, promu l’égalité et fait avancer notre pays et son peuple. Le Capitole lui-même est un symbole de notre périple vers une union plus parfaite. C’est un temple de notre démocratie.

Ces grands moments de notre histoire ont eu lieu lorsque des hommes et des femmes ont placé la loyauté envers notre pays et notre Constitution avant la politique et les partis. Ils ont fait ce qu’il fallait. Le travail de la commission spéciale s’inscrit certainement dans la même tradition. Nos membres bipartites ont mis la politique de côté pour se concentrer sur les faits, les circonstances et les causes du 6 janvier.

Lorsque je repense au 6 janvier, après presque un an et demi d’enquête, je suis effrayé par le péril auquel notre démocratie a été confrontée. Plus précisément, je pense à ce que cette foule était là pour faire : bloquer le transfert pacifique du pouvoir d’un président à un autre sur la base d’un mensonge selon lequel l’élection était truquée et entachée d’une fraude généralisée.

Je pense aussi à la raison pour laquelle les émeutiers étaient là, assiégeant la branche législative de notre gouvernement. Les émeutiers étaient dans les couloirs du Congrès parce que le chef de la branche exécutive de notre gouvernement, le président des États-Unis de l’époque, leur a dit d’attaquer. Donald Trump a envoyé cette foule à Washington, DC. Ensuite, il les a envoyés au Capitole pour essayer d’empêcher mes collègues et moi-même de faire notre devoir constitutionnel de certifier l’élection. Ils ont mis notre démocratie à l’épreuve.

Quand il est devenu évident que l’insurrection échouerait, Trump a finalement rappelé la foule en lui disant : « On vous aime. » Par la suite, le Congrès a pu retourner au Capitole et terminer le travail de décompte des votes du collège électoral et de certification de l’élection.

C’est la principale conclusion de la commission spéciale, de nos neuf membres, républicains et démocrates confondus.

Mais qui sait ce qui se serait passé si le gang de Trump avait réussi à nous empêcher de faire notre travail ? Qui sait dans quelle sorte de zone grise constitutionnelle notre pays aurait glissé ? Qui serait resté pour corriger cette erreur ?

Comme l’exige la résolution 503 de la Chambre des représentants, qui a créé la commission spéciale, nous avons examiné en détail les faits, les circonstances et les causes de l’attaque. Ce rapport fournira de nouveaux détails qui viendront compléter les conclusions que la commission a déjà présentées lors de nos auditions.

Mais il y a des questions pour lesquelles il n’y a toujours pas de réponses claires, même si tous les faits, circonstances et causes sont pris en compte. Les questions « Et si ? ». Pour le bien de la démocratie américaine, ces questions ne doivent plus jamais être mises à l’épreuve. Ainsi, s’il est important que ce rapport expose ce qui s’est passé, il est tout aussi important de se concentrer sur la manière de s’assurer que le 6 janvier n’a été qu’un événement isolé – d’identifier les menaces permanentes qui pourraient nous conduire à nouveau sur cette voie dangereuse – en espérant et en priant humblement pour que le travail de la commission soit prolongé par des mesures correctives.

Ce rapport fournira plus de détails sur l’effort en plusieurs étapes conçu et mené par Donald Trump pour renverser l’élection de 2020 et bloquer le transfert du pouvoir. En nous appuyant sur les informations présentées lors de nos auditions plus tôt cette année, nous présenterons de nouvelles conclusions sur la campagne de pression de Trump sur les fonctionnaires, du niveau local jusqu’à son vice-président, orchestrée et conçue uniquement pour rejeter la volonté des électeurs et le maintenir en poste au-delà de la fin de son mandat électif.

Comme nous l’avons montré précédemment, ce plan a échoué en plusieurs occasions en raison du courage des fonctionnaires (presque tous Républicains) qui ont refusé de s’y plier. Donald Trump semblait croire que toute personne partageant son affiliation partisane ferait preuve du même mépris pour son serment de faire respecter l’État de droit. Heureusement, il avait tort.

L’échec du plan de Trump n’était pas assuré. Au contraire, le plan de Trump a été couronné de succès en plusieurs instances. Lorsque son plan visant à rester au pouvoir par le biais de pressions politiques s’est heurté à des obstacles, il a poursuivi sans relâche un plan parallèle : il a convoqué une foule pour qu’elle se rassemble à Washington DC, le 6 janvier, en promettant que les choses « seraient sauvages ».

Cette foule est venue. Ils étaient armés. Elle était en colère. Ils croyaient au « Big Lie » selon lequel l’élection avait été volée. Et quand Donald Trump les a dirigés vers le Capitole et leur a dit de « se battre comme des diables », c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Donald Trump a allumé ce feu. Mais dans les semaines qui ont précédé, le petit bois qu’il a finalement allumé était amassé aux yeux de tous.

C’est pourquoi, dans le cadre de l’enquête de la commission spéciale, nous avons examiné de près si des mesures suffisantes avaient été prises pour atténuer ce risque. Nos équipes d’enquêteurs se sont concentrées sur la manière dont les renseignements ont été recueillis, partagés et évalués. Nous avons examiné les préparatifs des forces de l’ordre et les mesures de sécurité prises le jour de l’attentat. Nous avons suivi l’argent, afin de déterminer qui a financé un certain nombre d’événements dans la période précédant l’attentat et de mieux comprendre la manière dont l’appareil de campagne de l’ancien président a tiré profit du Grand Mensonge. Et nous avons tiré le rideau sur certaines grandes entreprises de médias sociaux pour déterminer si leurs politiques et leurs protocoles étaient à la hauteur lorsque le président a diffusé un message de violence et que ses partisans ont commencé à planifier et à coordonner leur descente sur Washington.

La conclusion de la commission spéciale sur ces questions – notamment en ce qui concerne le renseignement et l’application de la loi – est conforme à nos conclusions plus générales sur les causes du 6 janvier. Les agences ont-elles été parfaites dans leurs préparatifs pour le 6 janvier et dans leurs réponses au fur et à mesure que les violences se déroulaient ? Bien sûr que non. Les comités de surveillance et les gardes attitrés doivent continuer à rechercher des gains d’efficacité et des améliorations, dont certains sont exposés dans les recommandations du Comité.

Mais l’insuffisance des communications, des renseignements et de l’application de la loi autour du 6 janvier concernait bien moins ce qu’ils savaient ou ne savaient pas. Il s’agissait plutôt de ce qu’ils ne pouvaient pas savoir. Le président des États-Unis incitant une foule à marcher sur le Capitole et à entraver le travail du Congrès n’est pas un scénario que nos communautés du renseignement et de l’exercice des lois avaient envisagé pour ce pays. Avant le 6 janvier, c’était inimaginable. Quelles que soient les faiblesses des politiques, des procédures ou des institutions, elles n’étaient pas à blâmer pour ce qui s’est passé ce jour-là.

Ainsi, lorsque je pense aux menaces actuelles – lorsque je réfléchis à la manière d’éviter d’avoir à affronter ces « Et si ? » à l’avenir – mes préoccupations portent moins sur les mécanismes de collecte de renseignements et sur la posture de sécurité, aussi importantes que soient ces questions. Mes préoccupations concernent d’abord et avant tout ceux qui continuent à rechercher le pouvoir au détriment de la démocratie américaine.

Et si ces responsables électoraux avaient cédé aux pressions de Donald Trump ? Et si le ministère de la Justice avait suivi le plan de Trump visant à déclarer l’élection de 2020 frauduleuse ? Et si le vice-président avait essayé d’annuler des votes électoraux ? Et si les émeutiers qui voulaient empêcher le transfert pacifique du pouvoir n’avaient pas été repoussés ?

Voter aux États-Unis d’Amérique est un acte d’espoir et de foi. Lorsque vous déposez ce bulletin dans l’urne, vous le faites avec la confiance que chaque personne nommée sur ce bulletin honorera le marché conclu. La personne qui gagne doit prêter serment et le respecter. Les personnes qui n’ont pas obtenu les résultats escomptés doivent accepter le résultat final et se conformer à la volonté des électeurs et à l’État de droit. Cette foi dans nos institutions et nos lois est ce qui soutient notre démocratie. Si cette foi est brisée – si ceux qui recherchent le pouvoir n’acceptent que les résultats des élections qu’ils gagnent – la démocratie américaine, vieille de quelques siècles seulement, s’écroule.

C’est là le danger.

Quelle est la solution ?

Le Comité estime qu’un bon point de départ est l’ensemble des recommandations que nous avons formulées dans notre rapport, conformément à la résolution 503 de la Chambre des représentants. S’appuyant sur les résultats de notre enquête, ces recommandations contribueront à renforcer les garde-fous de notre démocratie.

Au-delà de nos recommandations, à mon avis et comme je l’ai dit au cours de nos audiences, la meilleure façon d’empêcher un autre 6 janvier est de garantir garantir la redevabilité pour le 6 janvier. La responsabilité à tous les niveaux.

J’ai confiance dans notre ministère de la Justice et dans les institutions au niveau de l’État et au niveau local pour garantir la redevabilité en vertu de la loi. Au fur et à mesure que ce rapport est publié, nous voyons ces processus progresser.

Mais pour éviter un autre 6 janvier, il faudra une redevabilité plus large. En fin de compte, c’est le peuple américain qui trace la voie de l’avenir de notre pays. Le peuple américain décide à qui confier les rênes du pouvoir. Si cette commission spéciale a accompli une chose, j’espère qu’elle a fait la lumière sur le danger qu’il y aurait à donner le pouvoir à quiconque pour qui le désir d’autorité passe avant son engagement envers la démocratie américaine et la Constitution.

Je crois que la plupart des Américains tourneront le dos à ces ennemis de la démocratie.

Mais certains se rallieront aux négationnistes de l’élection, et quand je pense à qui sont certaines de ces personnes, cela me trouble au plus profond de moi. Des suprémacistes blancs. Des extrémistes violents. Des groupes qui adhèrent au racisme, à l’antisémitisme et à des théories de conspiration violentes ; ceux qui défileraient dans les couloirs du Capitole en brandissant le drapeau confédéré.

Ce sont des gens qui veulent faire reculer l’Amérique, non pas vers une quelconque grandeur antérieure imaginée, mais vers la répression. Ce sont des gens qui veulent revenir sur ce que nous avons accompli. Je crois que ceux qui se sont alignés sur ce projet visant à renverser l’élection ont répondu à l’appel de Donald Trump à marcher sur le Capitole parce qu’ils pensaient qu’épouser la cause de Donald Trump était un moyen de faire avancer leurs viles ambitions.

C’est pourquoi je n’ai pas retiré mon insigne à la boutonnière le 6 janvier.

Notre pays a fait trop de chemin pour permettre à un président vaincu de se transformer en tyran prospère en bouleversant nos institutions démocratiques, en fomentant la violence et, comme je l’ai vu, en ouvrant la porte à ceux qui, dans notre pays, menacent l’égalité et la justice pour tous les Américains par leur haine et leur sectarisme.

Nous ne devons jamais nous rendre aux ennemis de la démocratie. Nous ne pouvons jamais permettre à l’Amérique d’être définie par les forces de division et de haine. Nous ne pouvons jamais revenir en arrière dans les progrès que nous avons réalisés grâce au sacrifice et au dévouement des vrais patriotes. Nous ne pouvons et ne voulons jamais relâcher nos efforts dans notre poursuite d’une union plus parfaite, accompagnée de la liberté et de la justice pour tous les Américains.

Je prie pour que Dieu continue de bénir les États-Unis d’Amérique.

BENNIE G. THOMPSON, Président