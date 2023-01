Artstation

Un peu de contexte juridique :

1) Le copyright/droit d’auteur protège une formulation originale, et jamais une idée. Une phrase est une formulation, elle doit être « originale » nouvelle.. pour être protégée par le droit d’auteur.

2) depuis la nuit des temps, notre créativité… est basée sur la re-composition : nous nous servons de sources dont nous reproduisons certaines parties en combinaison avec d’autres, de manière à produire un contenu « original », qu’il soit de valeur est une autre question.

3) ces logiciels « compositeurs d’images » semblent faire de même. Comme nous.. ils vont chercher des éléments et les combinent… voire les « composent »… !

Conclusion, ces logiciels ne sont pas plus « voleurs » que nous !!

Autrement dit, les artistes ne peuvent pas reprocher a ces programmes de voler leurs créations car si on interdisait aux artistes de s’inspirer du corpus des œuvres… cela serait aussi la mort des artistes !

Et ensuite, je plussoie Paul Jorion dans sa prédiction de l’évolution des algorithmes : ils vont devenir… « techniquement créatifs » par leur capacité à analyser les œuvres encore plus finement, repérer des « trucs/heuristiques » qui fonctionnent et les utiliser dans des contextes ad hoc.

Ma prédiction de l’évolution des homo-artistes : disparaitre et laisser la place a des « visionnaires hommes d’affaires » qui comme Jeff Koons vont identifier un style et l’imposer dans la société, le valoriser, faire fructifier.

La pseudo « qualité » de l’œuvre sera probablement de plus en plus associée au charisme d’un individu, de ce qu’il représente pour les autres (ou aura réussi a obtenir comme reconnaissance).

C’est déjà largement le cas en musique, qui est devenue une industrie de production « pseudo artistique ». Et du coup… cette industrie est tout particulièrement en première ligne de l’IA : ça va être radical, du lourd, de l’efficace.

Déjà que Band-in-a box (logiciel PC d’accompagnement automatique qui génère des solos et des mélodies à la pelle depuis 30 ans.. ) produit des pépites.. là, on va passer à la vitesse supérieure !

Simulation : « bonjour, j’ai marché sur une crotte de chien en revenant, ça m’énerve vraiment ! j’aimerais que tu me chantes une chanson défouloir sur le thème, et que je puisse facilement chanter, s’il te plait.. mais qui se termine par un moment zen qui m’aide a prendre du recul et à retrouver ma sérénité, merci l’ami.. »

>> résultat : musique, chanson, paroles originales… parfaitement adaptées à la situation… zéro droit d’auteur… exit the majors ! Bon débarras!

Derrière le concept d’intelligence artificielle, il y a me semble-t-il un autre concept autrement plus important : celui d’une forme d’intelligence ma foi assez efficace, DISPONIBLE, en grande quantité, instantanément, partout où on est relié à la toile… ça ne vous rappelle rien?

Moins d’NRJ « physique » pour nos activités… mais une nouvelle forme d’NRJ « mentale », une sorte de nouveau pétrole, pour ne pas dire une nouvelle forme d’NRJ !? non ?

Dans le meilleur des cas cette NRJ mentale pourrait nous aider a mieux utiliser à meilleur escient et plus efficacement nos maigres ressources d’NRJ physiques futures… desquelles il faudra décompter l’NRJ nécessaire pour cette NRJ mentale.

Mais la « puissance » de cette NRJ mentale ne sera pas strictement proportionnelle avec la puissance électrique consommée : il va y avoir du qualitatif, une notion de densité de l’information produite de sa qualité/densité.

Ainsi la capacité de tester des « compositions » sur des milliards d’humains, des milliards de fois (et probablement plus encore dans des tests virtuels – exploration des possibles) devrait permettre de produire de très bon résultats de plus en plus efficacement.

Ensuite… dans le détail… les virus… et puis… la relation que vont avoir les humains avec ces outils qui vont accéder à une relative conscience de qui ils sont… ça devrait ouvrir un nouveau champ politique : de l’art de faire société avec ces machines, les uns et les autres ayant besoin des uns et des autres. pour l’instant.

Mais la je dérape, me rappelle DeepL dans un petit msg, qui me suggère d’aller dormir un coup !