Dereck Brower, journaliste au FT publie une série d’articles sur la révolution silencieuse en train de se dérouler sous l’administration Biden. Biden semble nous faire une Roosevelt ! Exemple intéressant à regarder de près… pour se diriger vers une économie de guerre climatique ! Je résume ici quelques chiffres et données extraites des articles.

L’IRA (Inflation Reduction Act) a été promulguée il y a 6 mois et elle se montre clairement comme l’une des lois les plus importantes adoptées aux États-Unis depuis des décennies : une politique industrielle complète conçue pour relancer l’économie américaine, réorganiser les chaînes d’approvisionnement en énergie propre dans le monde et réduire les émissions.

1. Les États-Unis partaient avec beaucoup de retard par rapport à la Chine et l’Europe

La Chine a investi 546 milliards de dollars dans la transition énergétique en 2022, soit près de quatre fois le montant dépensé par les États-Unis, selon BloombergNEF. L’Administration américaine d’information sur l’énergie estime que près de 30 % de l’électricité de Pékin était produite à partir d’énergies renouvelables en 2021, contre environ 21 % aux États-Unis.

La Chine est également la locomotive mondiale de la fabrication de technologies propres, produisant 96 % des tranches de panneaux solaires, 83 % des pales d’éoliennes offshore et les trois quarts des batteries du monde, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Le pays domine également le traitement des minéraux essentiels pour ces composants technologiques propres, traitant 59 % du lithium et 69 % du cuivre dans le monde, selon l’AIE. L’Amérique du Nord, quant à elle, détient moins de 5 % des parts de marché.

En Europe, les énergies propres représentent une part beaucoup plus importante de la production d’électricité – 42 % au Royaume-Uni, par exemple. Le continent est également en avance sur l’Amérique du Nord en ce qui concerne la fabrication de pièces d’éoliennes offshore et de batteries.

2. Les Etats-Unis entament un renversement de la tendance : les investissements sont titanesques.

L’IRA et la loi sur l’investissement dans les infrastructures et les emplois sont conçues pour faire entrer les infrastructures, le secteur manufacturier et le système énergétique des États-Unis dans le XXIe siècle.

Le Credit Suisse estime que, les crédits d’impôt n’étant pas plafonnés, les 370 milliards de dollars de subventions, d’aides et de prêts de l’IRA pourraient se transformer en 800 milliards de dollars de dépenses fédérales totales, soit 1,7 milliard de dollars une fois les investissements privés inclus.

Au moins 90 milliards de dollars de projets de technologies propres ont été annoncés depuis l’adoption de l’IRA, créant en théorie plus de 100.000 emplois, selon Climate Power, un groupe de défense du climat.

Cette semaine encore, Ford a annoncé son intention de construire une usine de batteries d’une valeur de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan, et Siemens Gamesa a dévoilé son intention de construire une usine de nacelles offshore d’une valeur de 500 millions de dollars à New York.

Selon le Rocky Mountain Institute, les investissements dans les énergies propres pourraient totaliser près d’un milliard de dollars d’ici à 2030 et créer plus d’un million d’emplois.

3. Une victoire pour les États Républicains… et leur sensibilisation aux sujets environnementaux ?

Quatre des cinq États qui ont obtenu le plus d’investissements dans le domaine du climat depuis que le président Joe Biden a promulgué la loi en août ont des gouverneurs républicains. Dans les quatre États rouges, les investissements totalisent plus de 45 milliards de dollars et plus de 33.600 emplois ont été annoncés, selon les données de Climate Power.

Est-il important que les États républicains gagnent la course américaine pour remporter les grands projets ? Oui, car le fait de cimenter un enjeu d’énergie propre dans les zones républicaines du pays ancrera les enjeux climatiques dans les communautés locales et la main-d’œuvre longtemps après que l’administration Biden aura quitté ses fonctions.

L’IRA va « remodeler l’économie politique de la politique climatique, de sorte que les républicains vont représenter les employeurs de technologies d’énergie propre », affirme M. Stokes, de l’Université de Californie à Santa Barbara.

4. Création d’emplois dans les secteurs liés à l’énergie propre

Avant de pouvoir créer une chaîne d’approvisionnement nationale pour les énergies propres, M. Biden a besoin de travailleurs pour construire les usines.

Selon l’Associated Builders and Contractors, les États-Unis auront besoin de 546.000 travailleurs de la construction supplémentaires, en plus du rythme d’embauche normal, pour répondre à la demande. Les ouvertures d’emplois dans le secteur de la construction étaient en moyenne de 391.000 en 2022, le plus haut niveau jamais enregistré, selon le Bureau américain des statistiques du travail.

Plus de 70 % des groupes de construction ont déclaré avoir des difficultés à trouver des travailleurs, selon une enquête de l’Associated General Contractors of America. 72% ont déclaré avoir augmenté les salaires en 2022.