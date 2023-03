9.2.2022. Le rêve de la mission confiée par Lacan.

Il serait possible de résumer l’analyse de MG comme une succession de rêves étonnamment significatifs. À la question qu’il me pose : “Est-ce que vous notez vos propres rêves ?”, je réponds : “Oui, mais je l’ai seulement fait en deux occasions”.

Si ma réponse est à ce point précise, c’est que j’avais noté un rêve quelques jours plus tôt et que quelques semaines auparavant, consolidant mes notes psychanalytiques récentes, désormais sur le cloud, avec celles récupérées sur un ancien ordinateur, j’étais tombé sur un fichier intitulé « Rêve au petit matin du 13 mars 2016 ».

Voici ce l’on pouvait y lire :

Je rencontre Jacques Lacan – dont je n’ignore pas qu’il soit mort. Il me dit : « Je vous passe le bâton de maréchal ». Je me rends en 4×4 (je conduis la Suzuki que j’ai eue à une époque) à son « palais », une petite bâtisse cubique au milieu du désert. De nombreuses voitures sont déjà là. À l’intérieur, une scène de pillage. Je découvre la table où se trouve probablement l’objet que Lacan m’a dit de trouver. Elle est couverte de câbles informatiques rouges mais dont les prises sont de formats différents. D’autres personnes cherchent vainement dans l’amoncèlement. Je découvre facilement celui que Lacan m’a dit de prendre. Je pars aussitôt, satisfait, même si Lacan m’avait dit : « Si vous en trouvez deux, c’est encore mieux ».

Sitôt l’avoir couché sur le papier en 2016, j’ai dû oublier ce rêve. Je n’ai pas relu ma note depuis, ni ne m’en suis même souvenu. Si je suis tombé dessus quelques jours avant que je ne la mentionne à MG, c’est que je consolidais mes notes psychanalytiques récentes, désormais sur le cloud, avec celles récupérées sur un ancien ordinateur. À la question que MG me pose : “Est-ce que vous notez vos rêves ?”, je réponds donc “Oui, mais je l’ai seulement fait en deux occasions”. Et comme leur texte est à portée de la main sur l’ordi, je lis la note de l’un. Pour l’autre, comme il est sans rapport avec la psychanalyse, je ne mentionne son thème qu’en passant, convaincu qu’il n’a aucune pertinence (ce dont je doute à l’instant-même en y repensant : MG y a peut-être lu ou entendu lui quelque chose qui l’interpelle).

Pourquoi raconter ce rêve à un analysant ? Parce qu’il existe un rapport entre son contenu et la psychanalyse ? La justification est un peu mince. Parce qu’il y est question de Lacan, et que le thème “Lacan” est très présent dans l’analyse de MG sous la forme de ses nombreux renvois à l’ouvrage de Pierre Rey, Une saison chez Lacan ? Oui, bien sûr. Mais plus essentiellement sans doute en raison de la mise en abyme de la mission de transmission qui se trouve inscrite dans la queue du rêve : il y est en effet question d’une transmission en sus de celle à moi-même : “Je découvre facilement celui [le câble] que Lacan m’a dit de prendre. Je pars aussitôt, satisfait, même si Lacan m’avait dit : « Si vous en trouvez deux, c’est encore mieux »”. Or MG m’a précisément posé récemment la question : comment s’opère la métamorphose d’une analyse dite « thérapeutique » en analyse « didactique » ?

Au temps donc pour ce qui est de la raison pourquoi je rapporte mon rêve à MG mais pourquoi diable un tel rêve m’était-il advenu en mars 2016 ?

De 1987 à 1992, je m’étais formé auprès de Philippe Julien. Je me promettais à cette époque de pratiquer un jour, mais j’entre en finance en février 1990. Dix-huit ans plus tard, l’effondrement du secteur financier en 2008 me rendra ma disponibilité. En 2010 ou 2011, je reçois un courriel d’un correspondant qui me reproche avec véhémence de pourrir sa vie par un sabotage que j’exerce sur elle à distance. Le nom de cette personne ne m’est pas familier : je ne la connais pas. Mais comme son message mentionne un numéro de téléphone, je décide de l’appeler. La conversation est houleuse mais, intrigué, je finis par lui proposer un rendez-vous pour mettre les choses à plat, ce qu’il accepte à l’insistance de sa compagne dont j’ai soupçonné la présence à ses côtés et à qui j’ai demandé à parler. Nous renouvelons ces rencontres et, à la troisième ou à la quatrième, je pose une question à mon interlocuteur : “Que s’est-il passé quand vous êtes tombé de ce haut mur ?” – dont je n’ai à ce jour toujours pas la moindre idée pourquoi je la lui ai posée, rien ne la motivant d’une manière ou d’une autre (nous en avons convenu ensuite, ayant confronté le souvenir de nos échanges). Mon interlocuteur s’exclame : “C’est cela !” et au moment où il achève une longue narration du jour où il est effectivement tombé, créant par là une onde de récriminations qui ébranlera durablement sa famille dont les factions s’en rejetteront la responsabilité, il émerge de sa paranoïa – une fois pour toutes à ma connaissance.

Pourquoi lui ai-je proposé que nous nous rencontrions ? Par défi envers moi-même bien entendu : je n’ignore pas que la forclusion (Verwerfung) à l’origine de la psychose, c’est une tout autre paire de manches que le refoulement névrotique (Verdrängung). Dans la forclusion, le signifiant forclos n’est pas même inaccessible dans le réseau des traces mnésiques parce que couvert d’un tabou : il est proprement oblitéré, enkysté dans une gangue solide, pire encore : sa forclusion a provoqué une dissociation des traces mnésiques en plusieurs sous-réseaux séparés, inaccessibles les uns aux autres, d’où la paranoïa : l’explication d’événements par des causes exagérément proches, faute pour l’identité de la véritable cause d’être encore accessible là où elle se situe vraiment, à une plus grande distance : dans l’un de ces sous-réseaux de la mémoire dissociée, désormais coupés les uns des autres. Si je pouvais “faire quelque chose” pour quelqu’un qui m’interpelle au sein d’un délire paranoïaque, j’aurais certainement, me dis-je, une histoire à raconter digne de retenir l’attention de mon maître Jacques Lacan, de quoi transformer en mauvais souvenir une fois pour toutes son irritation lors de notre première conversation en 1972 ! Qu’importe qu’il soit alors décédé depuis trente-cinq ans puisqu’au moment où, dans mon rêve, il me confie ma mission, ni lui, ni moi n’ignorons qu’il soit mort.

Quand mon interlocuteur s’exclame : “C’est cela !”, le signifiant “haut mur” retrouve sa place, et grâce à cela, l’ensemble des sous-réseaux de mémoire reconnectent : le nom de la cause peut être retrouvé au véritable endroit où il se trouve, et la raison recouvre son empire.

Fin 2015, je m’inscris à l’URSSAF en tant que psychanalyste entendant pratiquer à Vannes. Le rêve intervient quelques mois plus tard : en mars 2016. Je le découvre au réveil et il me fait rire car j’y trouve le plus bel encouragement certainement dont on puisse … rêver !