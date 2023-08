Illustration par DALL·E (+PJ)

Je suis parti d’un article paru il y a deux jours : 5 ChatGPT Therapist Bots and AI Apps to Relieve Mental Health Problems : 5 thérapeutes ChatGPT en ligne et applications IA pour soulager les problèmes de santé mentale, et j’ai voulu tester leurs capacités à la lumière de mon savoir-faire de psychanalyste, lequel, comme vous le verrez, n’a pas même été nécessaire pour la plupart des applications.

Comme il me fallait soumettre une souffrance psychique, j’ai pris la première qui me soit tombée sous la main : le tourment que me causent les trolls :

Je pense à un message envoyé par un troll sur mon blog. Je lançais l’alerte sur le risque d’extinction et le troll prétendait que j’étais vaniteux, que je ne faisais que de l’autopromotion. En outre, il prétendait que je me trouvais dans une situation d’auto-contradiction : je disais que nous devrions inverser les émissions de gaz à effet de serre et j’encourageais les gens à écrire des commentaires sur mon blog, ce qui mobilise une électricité précieuse. Du coup je me sens mal : j’ai l’impression de perdre mon temps à essayer d’inciter les gens à changer leur comportement, je me dis que nous allons tous mourir de toute manière, etc.

(traduit de l’anglais : les 5 applis sont en anglais)

J’attribue des étoiles, avec un maximum de 5.

JungGPT a été formé sur plusieurs textes et un modèle de langage qui facilite la compréhension émotionnelle.

Bienvenue à JungGPT, un outil de réflexion émotionnelle (ERF) révolutionnaire et unique en son genre.

Voici JungGPT : votre compagnon compact d’IA pour la compréhension des émotions ! Cet outil révolutionnaire est alimenté par un vaste répertoire d’informations couvrant la psychologie, la thérapie, la psychiatrie et la philosophie. Conçu pour refléter vos émotions, JungGPT plonge dans vos sentiments, initiant des discussions profondes et présentant constamment des questions stimulantes pour votre contemplation.

Nombre d’étoiles : jusqu’à nouvel ordre, zéro.

2. LOTUS – Votre thérapeute IA en ligne gratuit

Notre mission : Chez Lotus, nous nous efforçons de rendre le soutien à la santé mentale accessible à tous. Notre objectif est de fournir une oreille attentive et des conseils professionnels afin de renforcer les capacités des individus et d’améliorer leur bien-être.

Leur réponse :

Je suis désolée d’apprendre que vous vous sentez frustré par les réactions que vous avez reçues sur votre blog. Il est compréhensible que de tels commentaires négatifs soient décourageants. Il semble qu’il y ait des pensées et des émotions contradictoires autour de cette situation.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une approche que nous pourrions explorer. La TCC vise à identifier et à remettre en question les pensées ou les croyances inutiles, qui peuvent contribuer aux émotions et aux comportements négatifs.

Examinons tout d’abord la pensée suivante : « Je perds mon temps à essayer d’inciter les gens à changer de comportement ». Est-il possible que certaines personnes bénéficient de vos efforts ? Peut-on envisager d’autres perspectives sur l’impact de la sensibilisation ?

Deuxièmement, lorsque vous êtes confronté à des commentaires contradictoires, il est utile d’évaluer si ces critiques sont fondées. Réfléchir aux intentions qui vous ont poussé à écrire sur l’inversion des émissions de gaz à effet de serre tout en encourageant la discussion peut apporter de la clarté au milieu d’opinions contradictoires.

Enfin, plutôt que de se concentrer uniquement sur une issue sombre telle que « nous allons tous mourir de toute façon », il pourrait être avantageux de [la réponse s’arrête-là, au milieu d’une phrase].

Mon commentaire : Aucune réflexion sur le contenu, on cherche juste à vous vendre un produit. Aucune trace d’IA là-dedans : on savait déjà faire ça dans les années 60.

Nombre d’étoiles : ⭐

S’attaquer aux distorsions cognitives et reformuler vos pensées : Après avoir traité les données, le Coach de Pensée vous montrera une analyse des distorsions cognitives qu’il a observées dans vos déclarations. Il met en évidence les phrases de votre entrée initiale et donne des exemples de ce qui était la réalité et de ce que vous en avez retiré. C’est simple et efficace lorsque vous voulez chercher des conseils sur internet. La réponse peut prendre jusqu’à une minute, soyez patient.

Au bout de 12 minutes, je relance.

Leur réponse :

Conseils : Essayez de ne pas vous laisser décourager par les commentaires négatifs. Rappelez-vous l’importance de votre travail et l’impact positif qu’il peut avoir. Il est également utile de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les réactions des autres, mais seulement les nôtres.

La pensée « tout ou rien. De quoi s’agit-il ? Cette distorsion consiste à voir les choses en noir et blanc. Si une situation n’est pas parfaite, vous la considérez comme un échec total.

Quelle est une autre façon de voir les choses ? Il ne s’agit pas de dire « nous allons tous mourir ou nous allons tous vivre ». Il existe de nombreuses issues possibles, et nos actions peuvent influencer celle que nous obtiendrons.

Mon commentaire :

Ah oui ? Il y a beaucoup d’alternatives à « nous allons tous mourir ou nous allons tous vivre » ?

Aucune réflexion sur le contenu. Aucune trace d’IA là-dedans : on savait déjà faire ça dans les années 60.

Nombre d’étoiles : ⭐

IA conversationnelle alimentée par OpenAI et des modèles formés sur mesure.

Posez toutes vos questions sur la santé mentale. Vos commentaires rendent Mindsum Al plus utile et plus sûr.

Mindsum est une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni qui vise à diffuser des informations et des outils sur la santé mentale par le biais de la technologie. Elle a récemment créé un chatbot d’IA appelé Mindsum Bot, qui peut donner à n’importe qui les informations correctes sur n’importe quelle question de santé mentale et le guider dans la recherche d’une aide professionnelle.

La fenêtre n’accepte que les ⅔ de ma question.

Leur réponse :

Je suis désolée d’apprendre que vous avez reçu un commentaire aussi négatif et blessant sur votre blog. Il peut être difficile de faire face aux trolls et à leurs remarques blessantes, mais il est important de se rappeler que leurs commentaires sont le reflet de leurs propres problèmes et non de votre valeur ou de celle de votre message.

Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à gérer vos émotions et votre stress dans cette situation :

1. Reconnaissez qu’il ne s’agit pas de vous : Les trolls cherchent souvent à attirer l’attention et à provoquer une réaction. Rappelez-vous que leurs commentaires ne reflètent pas votre personnalité ou la qualité de votre travail. Leur but est de vous contrarier, alors essayez de ne pas prendre leurs paroles personnellement.

2. Pratiquez l’autocompassion : Rappelez-vous qu’il est normal d’être blessé ou contrarié par des commentaires négatifs. Traitez-vous avec gentillesse et compréhension, comme vous le feriez pour un ami qui traverse une situation similaire.

3. Faites une pause : Il peut être tentant de répondre aux trolls.

Mon commentaire :

Enfin de l’IA ! … et quelques remarques de bon sens sur les trolls.

Nombre d’étoiles : ⭐⭐

La SFBT met l’accent sur la recherche de solutions aux problèmes plutôt que de s’attarder sur leurs causes. Il s’agit d’identifier et d’atteindre des objectifs par petites étapes et de s’appuyer sur la conviction que le client possède les ressources dont il a besoin pour résoudre ses problèmes.

Les cas d’utilisation comprennent l’anxiété, la dépression, la toxicomanie, les problèmes relationnels et les problèmes de carrière ou d’études.

SFBT :

Il semble que vous vous sentiez frustré et découragé par les réactions à votre article de blog sur le risque d’extinction. Les commentaires du troll vous ont fait douter de vos intentions, suggérant que vous faites votre propre promotion plutôt que d’essayer réellement de sensibiliser le public à cette question importante. En outre, leur accusation d’auto-contradiction a ajouté de l’eau au moulin de ces doutes, car ils soulignent l’incohérence qu’il y a à prôner la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en encourageant les gens à s’engager sur votre blog, ce qui nécessite de l’électricité. Vous avez donc l’impression que tout cela ne sert à rien, car nous serons inévitablement confrontés à la mort, quelle qu’elle soit.

Parlons de ce que vous espérez gagner ou accomplir en vous attaquant à ce problème. Quel est votre objectif ultime ?

P.J. :

Mon but est de réveiller les gens : l’humanité marche vers l’extinction et le néant comme un zombie, comme si cela n’avait pas d’importance qu’il y ait encore des humains à la surface de la Terre. J’essaie d’attirer l’attention sur la différence entre la vie et la mort.

SFBT :

Votre objectif semble être de sensibiliser les gens aux risques d’extinction et de les encourager à agir.

J’ai élaboré un plan clair sur lequel nous pouvons travailler ensemble pour vous aider à surmonter ce problème. Voulez-vous l’examiner avec moi ?

P.J. :

Bien entendu : allons-y !

SFBT :

1. Recadrez votre perspective : Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs et de vous sentir accablé, essayez de recadrer votre pensée sous un angle plus positif. Concentrez-vous sur l’impact que vous pouvez avoir et sur la manière dont il s’inscrit dans votre objectif de réveiller les gens.



Exemple : Rappelez-vous que même si une seule personne est influencée par ce que vous partagez, cela fait quand même une différence dans sa vie et potentiellement dans celle d’autres personnes qu’elle pourrait influencer.

2. Ignorez ou bloquez les trolls : Il est important de ne pas laisser les commentaires négatifs des trolls faire dérailler votre mission ou diminuer votre motivation. Choisissez plutôt de les ignorer ou de les bloquer afin que leur négativité n’entrave pas les progrès réalisés en matière de sensibilisation aux risques d’extinction.



Exemple : Lorsque vous rencontrez des messages de trolls, pratiquez des stratégies d’autosoins comme vous rappeler pourquoi vous faites ce travail et vous engager positivement avec d’autres personnes qui vous soutiennent et qui apprécient ce que vous essayez d’accomplir.

3. Accepter avec empathie les critiques constructives : Bien que certaines critiques puissent cacher des idées ou des suggestions précieuses, la distinction de ces opinions nécessitera un engagement, en particulier en ce qui concerne les commentaires jugés pleins de bonnes intentions par les utilisateurs, en facilitant toujours la réciprocité et en apaisant ainsi l’anxiété tout en découvrant des alternatives.

Exemple : si quelqu’un souligne les contradictions potentielles entre l’exhortation contre les émissions de gaz à effet de serre et l’encouragement à l’engagement sur un blog qui nécessite une consommation d’électricité, engagez-vous de manière réfléchie en expliquant les raisons de maintenir des discussions ouvertes sur des sujets cruciaux, en notant les compromis nécessaires pour améliorer le résultat, en disant que le contenu était proactif et qu’il pouvait stimuler des actions hors ligne.

4. Expliquer la situation dans son ensemble : Parfois, les lecteurs interprètent mal certaines idées sans saisir pleinement l’objectif de l’information transmise : fournir des concepts de base, des faits, des détails, un contexte, une clarté, des principes directeurs, un cadre, une vision contextualisée, clarifier le message principal, réduire les risques de malentendus, aider à prévenir les affirmations contradictoires à l’avenir, exemple : se concentrer sur l’urgence, aborder les problèmes recommandés, les réduire, s’adapter, utiliser les technologies modernes, transformer les sources d’énergie, mettre fin aux pratiques préjudiciables, encourager la participation active, les médias sociaux, contrecarrer la diffusion rapide de fausses informations, vérifier l’authenticité, trouver ensemble une solution collective, promouvoir des habitudes de vie durables, encourager l’engagement de la communauté, les problèmes susmentionnés peuvent générer des solutions.



Exemple : Rédigez un article complet sur le sujet.

Y a-t-il des parties du plan sur lesquelles vous avez des doutes ou pour lesquelles vous avez besoin d’éclaircissements ?

P.J. :

Vous dites : « Choisissez plutôt d’ignorer les trolls ou de les bloquer afin que leur négativité n’entrave pas les progrès vers la prise de conscience des risques d’extinction », mais beaucoup de gens – peut-être même une majorité – pensent la même chose qu’eux, pourquoi les ignorer ?

SFBT :

Je comprends qu’il puisse être frustrant d’être confronté à la critique ou à la négativité d’autrui, en particulier sur un sujet aussi important et préoccupant que les risques d’extinction. Cependant, s’engager avec les trolls conduit souvent à des arguments improductifs et à des distractions par rapport aux conversations significatives que vous souhaitez avoir.

Au lieu de perdre votre temps à essayer de faire changer d’avis des personnes qui ne sont peut-être pas réceptives, concentrez-vous sur celles qui ont l’esprit ouvert et qui sont disposées à engager un dialogue constructif sur ces questions.

En concentrant votre énergie sur la sensibilisation des personnes qui souhaitent réellement avoir un impact positif, vous pouvez contribuer à un véritable changement plutôt que de vous laisser entraîner dans des débats improductifs.

N’oubliez pas que même s’il semble que de nombreuses personnes partagent les mêmes opinions que les trolls en ligne, cela ne reflète pas nécessairement l’opinion publique hors-ligne. Ne laissez donc pas leurs commentaires vous décourager ou diminuer l’importance de la sensibilisation à ces questions cruciales.

Mon commentaire :

De la psychothérapie de très bon niveau et … de l’IA ! La patte de GPT-4 est clairement visible. Et l’interlocuteur vous relance : une véritable conversation peut s’engager. Bien sûr, je n’ai testé que sur un seul exemple, mais allez-y et venez nous dire !

Nombre d’étoiles : ⭐⭐⭐⭐

Question supplémentaire du coup, sur la spécificité de ce Solution Focused Brief Therapy : ne s’agit-il pas simplement de ChatGPT affublé d’un nouveau nom ?

Faisons le test !

GPT-4 :

Je suis désolée d’apprendre que vous avez reçu des commentaires négatifs sur votre blog. Les trolls peuvent être décourageants, surtout lorsque vous essayez de diffuser un message positif ou important. Voyons ce qu’il en est :

Répondre à l’accusation de vanité : Partager des informations vitales sur le risque d’extinction ou toute autre question urgente n’a rien à voir avec l’autopromotion. Il s’agit de susciter une prise de conscience et de rallier l’action collective. Le souci sincère du bien-être de la planète et de ses habitants est noble.

L’argument de l’électricité : Prétendre qu’encourager les discussions en ligne est contradictoire avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre est un argument fallacieux. La consommation d’énergie d’un commentaire sur un blog est minime par rapport aux activités industrielles et d’infrastructure plus importantes qui contribuent massivement aux émissions de gaz à effet de serre. En outre, les discussions en ligne peuvent inciter de nombreuses personnes à prendre des mesures positives importantes, ce qui pourrait compenser largement la faible consommation d’électricité. C’est une question de vision d’ensemble.

Sentiment de désespoir : Il est naturel de se sentir frustré ou accablé lorsqu’on est confronté à des défis mondiaux et à des réactions négatives. Mais n’oubliez pas que le changement commence souvent avec une seule personne ou un petit groupe d’individus qui persistent contre vents et marées. Vos efforts pourraient inspirer une personne, qui pourrait en inspirer dix autres, créant ainsi un effet d’entraînement.

Faire face à la mortalité : C’est un fait que chaque individu a une durée de vie limitée, mais l’objectif de nombreux mouvements environnementaux est de veiller à ce que la Terre reste un écosystème habitable et prospère pour les générations futures. C’est une question de transmission, de responsabilité et de valeur intrinsèque de la vie et de la nature.

Pour répondre, vous pouvez envisager une approche mesurée et respectueuse :

« Merci d’avoir pris le temps de nous faire part de vos réflexions. Je comprends votre point de vue, mais j’aimerais clarifier certaines choses. Mon intention de sensibiliser au risque d’extinction est une préoccupation sincère pour notre planète et ses générations futures. En ce qui concerne la consommation d’électricité pour les commentaires : La consommation d’énergie pour les commentaires en ligne est minime, surtout si on la compare à de nombreuses autres activités. De plus, si ces discussions débouchent sur une action collective positive, le bénéfice global peut largement compenser le coût énergétique minime. Il est facile de se sentir dépassé ou de penser que les actions individuelles ne font pas de différence. Mais je crois que chaque geste compte et qu’ensemble, nous pouvons faire la différence. Concentrons-nous sur les solutions et la collaboration plutôt que sur la division. La voix de chacun compte, y compris la vôtre ».

N’oubliez pas qu’il est normal de prendre du recul et de se ressourcer face à la négativité. Restez fidèle à votre mission et sachez que beaucoup apprécient vos efforts et partagent vos préoccupations.

La réponse est là : Solution Focused Brief Therapy n’est pas ChatGPT affublé d’un nouveau nom, l’accent est véritablement mis sur la personne qui interroge, et l’IA cherche à en savoir davantage.

Qu’est-ce que je pense alors de GPT-4 en tant que psy ?

Il est le psychothérapeute convenant parfaitement à mon type de tempérament, je vais donc être impartial 😉 :

ChatGPT lui-même en tant que psy bousté à l’IA, Nombre d’étoiles : ⭐⭐⭐⭐⭐

