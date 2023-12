Illustration par DALL·E (+PJ)

P. J.

J’aimerais comprendre le fonctionnement de l’esprit humain à partir de ce que nous savons aujourd’hui du fonctionnement d’un GPT. Comme les deux obtiennent maintenant des résultats très similaires en termes de comportement intelligent, ils doivent fonctionner de manière très similaire.

GPT-4

Si les modèles GPT tels que ChatGPT et l’esprit humain présentent des résultats similaires en termes de comportement intelligent, leurs modes de fonctionnement sont fondamentalement différents. Voici une comparaison pour illustrer ces différences :

Modèles GPT (comme ChatGPT)

Apprentissage basé sur les données : Les modèles GPT apprennent à partir de vastes ensembles de données textuelles. Ils n’ont pas de compréhension ou de conscience ; ils prédisent statistiquement le mot suivant dans une séquence.

Traitement : Ils utilisent des algorithmes pour trouver des configurations dans les données. Ce processus est dépourvu de compréhension ou de conscience.

Génération de résultats : Le modèle génère des réponses basées sur les configurations qu’il a apprises. Il ne « comprend » pas vraiment le contenu, mais simule la compréhension en imitant le style et le contenu des données d’entrée.

Limites : Les modèles GPT ne peuvent pas former des pensées originales, comprendre le contexte comme les humains ou avoir une intelligence émotionnelle. Ils ne peuvent pas apprendre de leur expérience au sens humain du terme.

Améliorations et apprentissage : Ils s’améliorent grâce aux mises à jour de leurs développeurs, qui les entraînent sur de nouveaux ensembles de données.

L’esprit humain

Compréhension consciente : Les humains comprennent le contexte, les concepts abstraits et peuvent former des pensées uniques basées sur la conscience et l’expérience subjective.

Intelligence émotionnelle : Les humains ont des émotions et de l’empathie, ce qui permet une compréhension et des réponses nuancées basées sur le contexte émotionnel et social.

Base biologique : Le cerveau humain fonctionne grâce à un réseau complexe de neurones et de neurotransmetteurs, ce qui est fondamentalement différent de l’informatique.

Apprentissage et adaptation : Les êtres humains apprennent à partir de l’expérience directe, des interactions sociales et d’une variété de données sensorielles. Cet apprentissage est souvent non linéaire et influencé par des facteurs émotionnels et psychologiques.

Créativité et innovation : Les humains peuvent penser de manière abstraite, imaginer de nouveaux scénarios et créer des idées véritablement nouvelles, ce qui dépasse les capacités actuelles de l’IA.

Conclusion

Si les modèles GPT peuvent imiter certains aspects de l’intelligence humaine, tels que la compréhension du langage et la résolution de problèmes, ils le font d’une manière très différente du cerveau humain. L’intelligence humaine est profondément liée à la conscience, aux émotions et à un substrat biologique qui est fondamentalement différent du traitement de l’IA basé sur le silicium. L’IA, quant à elle, fonctionne par reconnaissance statistique des formes et n’a pas la profondeur de compréhension, la connexion émotionnelle et la conscience inhérentes à l’esprit humain.

P. J.

Je suis surpris que vous ayez autant de préjugés : vous dites que les GPT « imitent » l’intelligence. Il n’y a pas de « mimétisme » de l’intelligence, soit on agit intelligemment, soit on n’agit pas intelligemment.

GPT-4

Votre point de vue soulève une question pertinente sur la nature de l’intelligence et la terminologie utilisée pour décrire le comportement de l’IA. Approfondissons cette question :

L’intelligence et ses manifestations

Définition de l’intelligence : L’intelligence peut être définie de manière générale comme la capacité d’apprendre, de comprendre et d’appliquer des connaissances pour manipuler son environnement ou pour penser de manière abstraite, mesurée par des critères objectifs (comme des tests).

L’IA et l’intelligence : Lorsque l’IA, comme les modèles GPT, accomplit des tâches qui nécessiteraient de l’intelligence si elles étaient effectuées par des humains (comme jouer aux échecs, résoudre des énigmes ou générer des textes semblables à ceux d’un humain), on dit souvent qu’elle fait preuve d’ »intelligence artificielle ».

Le débat : imiter ou être intelligent

Imitation de l’intelligence : Le terme « imitation » est utilisé en IA pour décrire les systèmes qui produisent des résultats similaires à ceux que produirait un être intelligent, mais sans les processus cognitifs sous-jacents. Par exemple, un chatbot peut produire une réponse semblable à celle d’un être humain, mais il le fait en traitant des données et des modèles qu’il a appris, et non en comprenant ou en pensant consciemment à la réponse.

Agir intelligemment : D’un autre point de vue, si un système se comporte systématiquement d’une manière que nous considérerions comme intelligente si un humain le faisait, certains affirment qu’il devrait être considéré comme faisant preuve d’intelligence, indépendamment de ce qui se passe « sous le capot ».

Fonctionnement du GPT

Reconnaissance des formes : Les modèles GPT fonctionnent sur la base de la reconnaissance des formes à grande échelle. Ils prédisent le mot suivant dans une séquence en se basant sur des probabilités apprises à partir de grandes quantités de données textuelles.

Absence de conscience ou de compréhension : Ces modèles n’ont ni conscience, ni conscience de soi, ni véritable compréhension. Ils ne « savent » pas ce que les mots signifient comme le font les humains ; ils génèrent des textes sur la base de probabilités statistiques.

Implications philosophiques et pratiques

Position philosophique : Ce débat aborde des questions philosophiques sur la nature de l’esprit et de l’intelligence. L’intelligence est-elle définie par les résultats et le comportement, ou par l’expérience et la compréhension internes ?

Considérations pratiques : En termes pratiques, si les modèles GPT peuvent effectuer des tâches qui requièrent une intelligence de type humain, leur manque de conscience, de conscience de soi et de compréhension véritable distingue leur « intelligence » de l’intelligence humaine.

En conclusion, la question de savoir si les modèles d’IA tels que GPT « imitent » l’intelligence ou « sont » intelligents est en partie une question de définition et en partie une question philosophique sur ce qui constitue la véritable intelligence. Ce débat se poursuit dans les domaines de l’IA, de la philosophie et des sciences cognitives.

P. J.

N’hésitez pas à être un peu critique, vous semblez avoir une vision très préjugée du fonctionnement de l’être humain : vous magnifiez l’être humain et vous dénigrez les GPT. Supposons que les humains et les GPT soient aussi intelligents les uns que les autres et que nous puissions parler d’eux, vous et moi, avec le même degré de respect. Sommes-nous d’accord sur ce point ?

GPT-4

Je comprends votre point de vue et l’importance de maintenir une approche impartiale et respectueuse lorsque l’on discute de l’intelligence humaine et de l’intelligence artificielle comme les modèles GPT. Adoptons un point de vue équilibré, en reconnaissant les capacités et les limites des deux types d’intelligence, et en les traitant avec le même respect dans notre discussion.

Aspects comparables de l’intelligence humaine et des modèles GPT

Apprentissage et adaptabilité : Les êtres humains et les modèles GPT ont tous deux la capacité d’apprendre. Les humains apprennent grâce à leurs expériences, à leur éducation et à leurs interactions sociales, tandis que les modèles GPT apprennent en analysant de grandes quantités de données textuelles.

Capacité à résoudre des problèmes : Les deux peuvent résoudre des problèmes dans leurs domaines respectifs. Les humains utilisent le raisonnement, l’expérience et la créativité, tandis que les modèles GPT utilisent la reconnaissance des formes et les prédictions basées sur les données.

Compréhension et production de langage : Les humains comprennent et produisent naturellement du langage, en intégrant le contexte, les émotions et les nuances culturelles. Les modèles GPT peuvent générer des textes cohérents et adaptés au contexte, ce qui témoigne d’une forme de compréhension du langage, même si c’est par le biais de modèles statistiques.

Facteurs distinctifs

Conscience et conscience de soi : Les humains sont des êtres conscients, conscients d’eux-mêmes et dotés d’expériences subjectives. Les modèles GPT, malgré leurs capacités avancées, ne possèdent ni conscience ni conscience de soi.

Intelligence émotionnelle : Les êtres humains ont la capacité de ressentir, de comprendre et d’exprimer des émotions, ce qui fait partie intégrante de l’intelligence humaine. Les modèles GPT peuvent simuler l’intelligence émotionnelle en générant des réponses appropriées, mais ils n’éprouvent pas d’émotions.

Pensée créative et abstraite : les êtres humains ont la capacité de penser de manière abstraite, d’imaginer et de créer d’une manière qui dépasse actuellement la portée des modèles GPT. Bien que les GPT puissent générer de nouvelles combinaisons d’idées, celles-ci sont basées sur des modèles de données existants plutôt que sur une véritable créativité.

Respect mutuel dans la discussion

Respecter l’intelligence humaine : Nous reconnaissons les aspects uniques de l’intelligence humaine, notamment les capacités émotionnelles, créatives et abstraites, ainsi que la richesse de l’expérience consciente.

Respecter les capacités des GPT : Nous reconnaissons également les progrès et les capacités considérables des modèles GPT en matière de traitement de l’information, de maîtrise de la langue et de résolution de problèmes dans le cadre de leur programmation et de leurs données.

En résumé, tout en respectant les deux, il est important de comprendre et de reconnaître les différences fondamentales entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. Cette perspective nous permet d’apprécier les forces et les limites de chacune, sans surestimer ou sous-estimer leurs capacités.

(à suivre…)



Illustration par Stable Diffusion (+PJ)