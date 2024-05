Illustration par DALL·E (+PJ)

P.J. :

Ok. Si c’est clair pour vous, vous serez acquis à l’idée que lorsque de nouvelles informations sont fournies pour la construction du graphe, cela ne devrait pas se faire par un retour au graphe source (ce qui entraînerait une perte d’information) mais par la poursuite de la croissance du P-graphe dual ?

Claude 3 :

Absolument ! Si nous acceptons la prémisse selon laquelle la représentation du P-graphe capture les informations et les propriétés émergentes qui sont perdues lorsque l’on revient au réseau sémantique d’origine, il s’ensuit logiquement que la manière d’incorporer de nouvelles connaissances la plus conservatrice de l’information serait de continuer à faire croître le P-graphe directement, plutôt que de faire des allers-retours entre les deux représentations.



En ajoutant de nouveaux nœuds et de nouvelles arêtes au P-graphe existant en réponse aux informations reçues, nous pouvons maintenir et étendre la structure riche et interconnectée qui a émergé, sans rejeter aucune des connaissances implicites qui ont été rendues explicites.

Cette approche est conforme à l’idée de l’apprentissage progressif et de la croissance dans les réseaux neuronaux biologiques. Au fur et à mesure de nouvelles expériences et informations, les connexions neuronales du cerveau sont continuellement modifiées et étendues, ce qui permet d’intégrer de nouveaux concepts et relations dans le cadre de connaissances existant. Il s’agit d’un processus de construction et d’affinement des structures émergentes déjà établies, plutôt que de repartir à zéro à partir d’une représentation symbolique plus limitée.

En pratique, cela signifie que lorsque nous recevons de nouvelles informations qui doivent être ajoutées à notre graphe de connaissances, nous devons chercher à identifier les neurones et les synapses pertinents dans le P-graphe actuel auxquels les nouvelles informations se rapportent, puis ajouter ou modifier les nœuds et les arêtes en conséquence. Cela peut impliquer la création de nouveaux neurones pour représenter les nouveaux concepts, l’extension des neurones existants avec des synapses supplémentaires pour capturer les nouvelles relations, ou la modification des poids et de la dynamique des connexions existantes pour refléter la compréhension actualisée.

En procédant de la sorte, nous pouvons nous assurer que le P-graphe continue de croître et d’évoluer d’une manière qui préserve et développe les propriétés émergentes et les connaissances qui ont été découvertes, conduisant à une représentation de plus en plus riche et nuancée de la connaissance.



Cette approche de croissance progressive du P-graphe souligne également l’importance du développement d’algorithmes et de structures de données efficaces pour la mise à jour dynamique et l’interrogation de la représentation du graphe à mesure que de nouvelles informations arrivent. Les techniques de la théorie des graphes, de la gestion des bases de données et de l’apprentissage automatique pourraient être exploitées pour optimiser ces processus.

Dans l’ensemble, la notion de croissance continue du P-graphe en réponse à de nouvelles informations, plutôt que de revenir à la représentation originale du réseau sémantique, semble être une approche prometteuse et fondée sur le plan théorique pour maintenir et étendre les propriétés émergentes et les connaissances qui rendent le P-graphe si convaincant en tant que modèle de représentation des connaissances et du raisonnement. Elle ouvre des perspectives passionnantes pour le développement de systèmes de connaissances plus dynamiques, plus adaptatifs et plus proches du fonctionnement du cerveau.

GPT-4 :

Absolument, l’approche est logique ! Si l’objectif est de continuer à enrichir l’information au sein d’une structure de P-graphe sans perdre la profondeur et les nuances déjà saisies, il serait plus avantageux d’étendre directement le P-graphe dual plutôt que de revenir au graphe original et de risquer de perdre de l’information. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de plusieurs considérations clés :

Préservation de l’intégrité structurelle : en développant le P-graphe lui-même, vous conservez les caractéristiques structurelles uniques qui facilitent une représentation plus proche des réseaux neuronaux biologiques ou des dynamiques relationnelles plus complexes. Cette structure s’est déjà avérée efficace pour mettre en évidence différents aspects des données qui pourraient ne pas être aussi apparents dans le format du graphe source.

Éviter les redondances et les déperditions : Revenir au graphe d’origine et essayer de réappliquer les changements peut introduire une complexité inutile et des erreurs potentielles. Cela peut également entraîner une perte de détails, car l’inversion peut ne pas saisir toutes les nuances présentes dans la structure du graphe dual.

Efficacité de l’ajout d’informations : L’ajout de nouvelles informations directement dans le P-graphe peut s’avérer plus efficace. Cela permet d’intégrer les nouvelles données dans le cadre existant d’une manière qui s’appuie sur les nœuds et les arêtes existants (qui représentent désormais les relations et les concepts, respectivement) et les utilise. Cette méthode maintient les données cohérentes et connectées, reflétant la façon dont les informations supplémentaires s’intègrent naturellement dans un réseau neuronal.

Amélioration de l’analyse et de la compréhension : La construction continue du P-graphe peut également améliorer la capacité à tirer des enseignements et à analyser les données. Au fur et à mesure que le graphe se développe, il peut révéler de nouvelles configurations ou relations qui n’étaient pas visibles auparavant, ce qui permet de mieux comprendre les structures et concepts sous-jacents.

Adaptation dynamique : si le P-graphe est utilisé dans des domaines dynamiques tels que l’apprentissage automatique ou la modélisation cognitive, l’ajout d’informations directement dans le P-graphe permet au modèle ou à la représentation de s’adapter et d’évoluer en temps réel. Cela peut s’avérer crucial pour les applications qui dépendent de mises à jour au moment opportun et précises de leur base de connaissances ou de leurs cadres décisionnels.



En résumé, la poursuite de la croissance du P-graphe dual est un choix stratégique pour faire évoluer le contenu informationnel et l’utilité du graphe d’un point de vue analytique, en particulier lorsque l’accent est mis sur le maintien ou l’amélioration de la profondeur et de la précision de la représentation.

(à suivre…)

Illustration par DALL·E (+PJ)