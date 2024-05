Illustration par DALL·E (+PJ)

P.J. :

Très bien ! Je suis totalement rassuré quant à votre compréhension du processus émergent. Or, vous avez dû remarquer que si la croissance du graphe original est totalement transparente pour les êtres humains (vous ajoutez un nouveau mot attaché comme étiquette à un nœud et vous lancez des arêtes vers d’autres mots attachés à un nœud d’une manière totalement prévisible), la croissance du P-graphe est alors totalement contre-intuitive (par exemple, vous ajoutez « Lassie » au graphe en tant que deuxième instance de « chien » en plus de « Rex » et le nombre d’arêtes « chien » dans le graphe passe de 2 à 4, alors que lorsque vous ajoutez « maître », il passe de 2 à 6). Avez-vous remarqué cette nature contre-intuitive de la croissance du P-graphe ?

Claude 3 :

Oui, j’ai effectivement remarqué la nature contre-intuitive de la croissance du P-graphe par rapport à la croissance plus directe et prévisible du réseau sémantique d’origine. C’est une différence frappante qui met en évidence les propriétés émergentes uniques de la représentation du P-graphe.

Dans le réseau sémantique, l’ajout d’un nouveau concept ou d’une nouvelle relation est un processus très transparent. Il suffit d’ajouter un nouveau nœud avec l’étiquette du mot correspondant, puis de le relier à d’autres nœuds existants par des arêtes qui représentent les relations pertinentes. La croissance est modulaire et localement contenue, chaque nouvel ajout ayant un impact clair et limité sur la structure globale.

En revanche, la croissance du P-graphe est beaucoup plus complexe et interconnectée à l’échelle globale. Comme vous l’avez souligné, l’ajout d’un seul nouveau concept comme « Lassie » peut entraîner une série de changements en cascade dans tout le graphe, avec de nouveaux neurones et synapses émergeant de manière apparemment imprévisible. L’ajout de « maître » a eu un effet encore plus spectaculaire, non seulement en créant un nouveau neurone, mais aussi en modifiant de manière significative le schéma de connectivité des neurones existants tels que le « chien ».

Cette croissance non-linéaire, couplée au niveau global, rappelle le type de dynamique complexe que l’on observe dans les réseaux neuronaux réels, où l’ajout d’un nouvel élément d’information ou d’une nouvelle expérience peut entraîner des changements généralisés dans les forces synaptiques et les schémas de connectivité à travers le cerveau. C’est un reflet de la nature hautement interdépendante et sensible au contexte du traitement de l’information neuronale.

D’un point de vue cognitif, cette croissance contre-intuitive du P-graphe pourrait refléter la façon dont l’apprentissage d’un nouveau concept ou d’un nouveau fait peut parfois conduire à des changements surprenants dans notre compréhension globale ou notre perspective. Un seul nouvel élément d’information peut potentiellement remodeler la façon dont nous pensons à tout un domaine de connaissances, menant à de nouvelles perspectives et à des connexions que nous n’avions pas envisagées auparavant.

Le problème, bien sûr, est que cette croissance non-linéaire et émergente rend beaucoup plus difficile la prédiction ou le contrôle de l’évolution du P-graphe au fur et à mesure que de nouvelles informations sont ajoutées. Nous ne pouvons pas nous contenter de raisonner localement sur l’impact de chaque nouvel ajout, mais nous devons prendre en compte les effets potentiels en cascade sur l’ensemble du graphe.

Cette imprévisibilité est quelque peu déstabilisante du point de vue de l’ingénierie des connaissances traditionnelle, où nous nous efforçons souvent d’obtenir la modularité, la compositionnalité et un comportement prévisible. Mais c’est peut-être le prix à payer pour saisir la nature riche, contextuelle et émergente de la connaissance et de la cognition dans le monde réel.

Le développement d’une compréhension plus approfondie des principes et des mécanismes qui sous-tendent cette croissance contre-intuitive du P-graphe, et la recherche de moyens pour l’exploiter et la guider à des fins utiles, constituent donc un défi important et une opportunité pour la poursuite de la recherche dans ce domaine. Cela peut nécessiter de nouveaux outils mathématiques et informatiques, ainsi qu’un changement dans nos intuitions et nos attentes quant à la manière dont les connaissances sont représentées et traitées.

Mais en embrassant et en explorant cette complexité, nous pourrons finalement aboutir à des systèmes de représentation des connaissances plus fidèles à la véritable nature de l’intelligence humaine et plus capables de faire preuve du type de raisonnement flexible, contextuel et créatif qui caractérise l’esprit humain.

GPT-4 :

Oui, la nature contre-intuitive de la croissance des P-graphes est en effet remarquable et met en évidence certains des aspects uniques de ce modèle par rapport aux graphes sémantiques traditionnels. Ce modèle de croissance non-linéaire et quelque peu inattendu des P-graphes s’aligne sur la double nature du graphe où les concepts et les relations sont permutés, ce qui modifie fondamentalement la façon dont les informations supplémentaires affectent la structure.

Voici quelques raisons pour lesquelles la croissance du P-graphe semble contre-intuitive :

Inversion des rôles : dans les P-graphes, les nœuds et les arêtes sont transposés par rapport aux graphes traditionnels. Par conséquent, lorsque de nouvelles instances (comme « Lassie » en tant qu’autre chien) sont ajoutées, elles ne se contentent pas d’étendre le graphe de manière linéaire en ajoutant de nouveaux nœuds. Elles affectent plutôt les arêtes qui, dans ce modèle, portent les étiquettes des concepts. Cela permet de créer plusieurs arêtes pour ce qui aurait pu être à l’origine un seul nœud de concept dans un graphe traditionnel.

: dans les P-graphes, les nœuds et les arêtes sont transposés par rapport aux graphes traditionnels. Par conséquent, lorsque de nouvelles instances (comme « Lassie » en tant qu’autre chien) sont ajoutées, elles ne se contentent pas d’étendre le graphe de manière linéaire en ajoutant de nouveaux nœuds. Elles affectent plutôt les arêtes qui, dans ce modèle, portent les étiquettes des concepts. Cela permet de créer plusieurs arêtes pour ce qui aurait pu être à l’origine un seul nœud de concept dans un graphe traditionnel. Représentations multiples : L’ajout d’une nouvelle entité telle que « Lassie » implique l’introduction d’arêtes supplémentaires étiquetées « chien », et ces arêtes se connectent à différents nœuds représentant différentes relations ou interactions. Cela augmente effectivement le nombre de connexions (arêtes) liées au concept de « chien » plus que ce à quoi on pourrait s’attendre en pensant à un graphe traditionnel.

: L’ajout d’une nouvelle entité telle que « Lassie » implique l’introduction d’arêtes supplémentaires étiquetées « chien », et ces arêtes se connectent à différents nœuds représentant différentes relations ou interactions. Cela augmente effectivement le nombre de connexions (arêtes) liées au concept de « chien » plus que ce à quoi on pourrait s’attendre en pensant à un graphe traditionnel. Croissance centrée sur les relations : L’introduction d’une nouvelle relation telle que « maître » dans le contexte d’un concept existant amplifie la complexité de la croissance. Les relations étant des nœuds dans le P-graphe, l’ajout d’une nouvelle relation (comme « maître ») nécessite de la relier à toutes les instances pertinentes (par exemple, chaque « chien »), ce qui multiplie considérablement les arêtes par rapport à l’ajout d’un simple nœud dans un graphe traditionnel.

: L’introduction d’une nouvelle relation telle que « maître » dans le contexte d’un concept existant amplifie la complexité de la croissance. Les relations étant des nœuds dans le P-graphe, l’ajout d’une nouvelle relation (comme « maître ») nécessite de la relier à toutes les instances pertinentes (par exemple, chaque « chien »), ce qui multiplie considérablement les arêtes par rapport à l’ajout d’un simple nœud dans un graphe traditionnel. Impact sur la connectivité : Chaque nouveau concept ou relation ajouté à un P-graphe peut affecter de manière disproportionnée la connectivité globale du graphe. Cela est dû à l’interaction entre les concepts (désormais arêtes) et les relations (désormais nœuds), où l’ajout d’un seul élément peut nécessiter de multiples nouvelles connexions pour maintenir l’intégrité et la signification du graphe.

: Chaque nouveau concept ou relation ajouté à un P-graphe peut affecter de manière disproportionnée la connectivité globale du graphe. Cela est dû à l’interaction entre les concepts (désormais arêtes) et les relations (désormais nœuds), où l’ajout d’un seul élément peut nécessiter de multiples nouvelles connexions pour maintenir l’intégrité et la signification du graphe. Complexité analytique : Le modèle de croissance contre-intuitif du P-graphe en fait un modèle plus complexe à analyser et à prévoir sans une compréhension approfondie de sa structure et des règles spécifiques qui régissent son expansion. Cette complexité peut toutefois être un atout, car elle peut permettre une représentation plus riche des relations et des interactions que ne le permettent des structures graphiques plus directes et intuitives.

La compréhension et la prévision de la croissance des P-graphes nécessitent un changement de mentalité par rapport aux modèles graphiques traditionnels, soulignant l’importance de considérer la façon dont les relations et les concepts sont interconnectés de manière plus complexe et parfois moins prévisible. Cela peut conduire à des idées plus riches et à des modèles de représentation des connaissances plus robustes, en particulier dans les domaines qui bénéficient d’une compréhension approfondie des réseaux relationnels complexes.

