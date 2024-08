Illustration par DALL·E à partir du texte

Bonjour Paul Jorion,

Je sais que votre temps est fort pris mais je vais essayer quand même de vous poser une simple question concernant le devenir de ce monde, je préfère rester sans réponse de votre part que de ne pas avoir essayé au moins. Pensez-vous qu’il serait possible d’envisager un plan, avant qu’il ne soit trop tard pour une bonne partie du genre humain et de son environnement naturel, qui aurait donc comme objectif d’attraper le taureau par les cornes et de renverser la situation de la manière la plus pacifique qu’il serait possible (à la façon que Gandhi par exemple pu le faire), en créant un mouvement international qui regrouperait une majorité de gens censés et prêt à faire face à cette matrice qui n’a de crédos que le pouvoir et l’avidité, et à fonder de nouvelles bases pour une société plus humaniste en prenant en compte non seulement ses besoins vitaux primordiaux mais aussi ses besoins psychiques qui sont tout aussi importants si pas plus, pour le bien-être en général de l’homme et en prenant en compte bien entendu son environnement ? Ce mouvement regrouperait les compétences les plus variées pour mener à bien cette mission à travers le monde (en se subdivisant en plusieurs groupes selon les cultures et les langues), il n’aurait aucune étiquette religieuse ou dogmatique quelconque mais une seule ligne de conduite, celle du respect de son prochain quel que soit son niveau intellectuel ou son aspect physique, un monde dans lequel personne ne resterait sur le banc de la misère, dans l’acquisition progressive d’une conscience collective où l’individu sera toujours présent mais plus l’égo, un monde dans lequel on pourrait même envisager la suppression des frontières (si les règnes végétaux et animaux ont su s’y faire , pourquoi pas nous qui sommes censés être supérieurs … ?). Personnellement je ne crois en aucun autre plan si ce n’est que de laisser faire les choses jusqu’au nettoyage par l’autodestruction inéluctable.

Merci.

Théo

Bonjour,

Oui, cela me paraît une excellente idée. Voulez-vous que je fasse de votre message un billet sur mon blog pour lancer la discussion ? On pourrait en tout cas, pour commencer, demander à différents LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) comment réaliser ce projet, puis approfondir avec leur aide, entrer dans les détails.

Mes amitiés,

Paul Jorion

