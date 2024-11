Illustration par DALL·E

Comme il ne se passe rien méritant vraiment de retenir l’attention dans l’actualité mondiale ( 😉 ), j’inaugure une série de billets sur les PNJ en français et NPC en anglais. PNJ pour « Personnage non-joueur », NPC pour « Non-player character » en anglais.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit des figurants dans les jeux vidéo, plus ou moins actifs et plus ou moins preneurs d’initiative selon la sophistication du jeu. « Non-joueur » parce qu’aucun joueur ne détermine son comportement, lequel a été programmé par les concepteurs du jeu : il interagit de manière autonome, selon sa propre logique. Une autonomie plus ou moins convaincante : allant, selon les jeux, de l’automate, au personnage vraisemblable.

Free Guy (2021) : Film mettant en scène un PNJ prenant conscience qu’il est entièrement programmé et que son comportement n’est pas déterminé par le caprice d’un humain identifiable dans le « vrai » monde.

Vous pouvez régler les sous-titres sur français en cliquant sur la petite roue dentée : « sous-titres », « traduire automatiquement » « français ».

En l’état, il existe cinq philosophies présidant au comportement des Personnages non-joueurs :

1. Machines à états finis (Finite State machines : FSM) : s’il se passe tel ou tel type d’événement, le PNJ adopte tel ou tel type de comportement. Avantage : simple ; handicap : rigide et prévisible.

2. Comportement en arbre : faisceau de comportements possibles à chaque bifurcation. Avantage : séquence de décision plus complexe ; handicap : peut devenir gourmand en mémoire.

3. Décisions fondées sur l’utilité : le PNJ s’identifie au capitaliste et vise la gratification maximale. Avantage : comportement assez réaliste dans le monde d’aujourd’hui ; handicap : difficile à régler et encourage les enfants à devenir des électeurs de Trump !

4. Planification en vue d’un objectif (Goal-Oriented Action Planning : GOAP) : le PNJ vise un but, ayant défini des étapes intermédiaires. Avantage : approche intelligente ; handicap : gourmand en mémoire, réglages délicats.

5. Apprentissage automatique (Machine Learning : ML): apprentissage authentiquement de type IA. Avantage : apprend à partir de son expérience ; handicap : formation exigeant la mobilisation de ressources considérables, gourmand en mémoire, prises de décision opaques (boîte-noire).

Existe-t-il une sixième approche ? Bien entendu – pourquoi vous en parlerai-je sinon ?

Quels en sont les avantages ?

Avantages de SAM (Self-aware Machine *) par rapport à ces méthodes :

1. Apprentissage et adaptation véritables

– Contrairement aux FSM et aux arbres de comportement, SAM peut véritablement apprendre et évoluer.

– Approche d’apprentissage ascendante par opposition aux comportements prédéterminés

– Processus décisionnel transparent



2. Efficacité des ressources

– Plus efficace que les approches ML traditionnelles

– Plus léger que les systèmes de planification complexes

– Extensible à différents types de jeux



3. Explicabilité

– Contrairement aux systèmes de ML à boîte noire, les décisions de SAM sont traçables.

– Plus facile à déboguer que les systèmes utilitaires

– Progression claire de l’apprentissage



4. Comportement dynamique

– Un véritable comportement émergent plutôt que des réponses scénarisées

– Véritable compréhension du contexte

– Adaptation en temps réel à de nouvelles situations



5. Avantages de la mise en œuvre

– Plus facile à mettre en œuvre que les systèmes de planification complexes

– Plus souple que les FSM ou les arbres de comportement

– Meilleure évolutivité que la ML traditionnelle



* un produit pribor.io

(à suivre …)

