Retranscription en anglais :

Adrian: Welcome back, everybody. It’s time for another deep dive. And this week we’re taking a look at I.

Eleanor: Yeah. Eyes everywhere these days.

Adrian: Yeah, it really is. And we’ve got this fascinating report on technology and society that really digs deep into some of the, you know, the breakthroughs and and also, you know, the geopolitical rivalries. Yeah, it’s a big questions that this technology is raising.

Eleanor: Yeah. And I think it’s really moving faster than a lot of people realize.

Adrian: Absolutely. So. By the end of this deep dive, you should have a good grasp of the the key developments. Yeah. In this field and be ready to navigate this exciting landscape.

Eleanor: So it is exciting. It really.

Adrian: Is. Yeah. And speaking of exciting things, have you heard about this new O3?

Eleanor: Yeah. three from Open and Open. A big buzz in the air world.

Adrian: Yeah. What’s so special about it?

Eleanor: Well, one of the things is it can generate computer programs.

Adrian: Really?

Eleanor: Like you can tell I need a program to analyze this data set, and it’ll just do it.

Adrian: Wow, That’s incredible. So, like, something out of a science fiction movie?

Eleanor: It really.

Adrian: Is. So is it just limited to computer programs? What else can it do?

Eleanor: You bet. Remember those logic puzzles that used to stump us? Yeah, well, O3 can actually solve them by breaking down complex reasoning into step by step logic. So it’s like A.I. is getting closer to the way humans think.

Adrian: That’s both fascinating and a little bit unnerving, isn’t it?

Eleanor: It is. Yeah, it is.

Adrian: But, you know, with all this potential, is there a catch to this O3?

Eleanor: Well, there is one big catch. The massive computing power that’s needed for O3 means only a select few can actually access and utilize it, mainly big tech companies.

Adrian: So while this incredible technology exists, it’s kind of locked away behind a paywall. Right? So what does that mean for the rest of us, you know, and for the future of A.I. development?

Eleanor: That’s a great question. And it really raises concerns about who actually benefits from these advancements. Yeah. You know, are we heading towards an AI divide where only the well-funded have access to the most powerful tool?

Adrian: Yeah, it’s a big question. I mean, we’re already seeing this with some other technologies, but.

Eleanor: Right. And there’s another player in this game and that is China. And they have their own answer to O3 and it’s called deep Sea V3.

Adrian: O deep sea competition in the AI arena. This is getting interesting. Tell me more about it. How does it compare to O3?

Eleanor: Well, in terms of performance, it’s pretty close to O3. Right. But deep sea has one major difference. It’s open source.

Adrian: Open source? You mean anybody can use it? No hefty price tag or exclusive access?

Eleanor: Exactly. That’s a game changer because it opens up access to this powerful A.I. to a much wider audience, like researchers, developers, even startups. So they can get their hands on it. It levels the playing field in a way that we haven’t seen before.

Adrian: So that is a massive difference compared to other three cities. So on one hand, we have this expensive and exclusive O3 from OpenAI and on the other we have this deep sea from China, which is open source and probably a lot more affordable.

Eleanor: Right.

Adrian: That is a fascinating contrast.

Eleanor: Yeah, it is. And it gets even more interesting. Chinese researchers actually studied an earlier version of Openai’s Model one and use that knowledge to help build deep seek.

Adrian: So they basically took it apart to see how it worked.

Eleanor: Pretty much, yeah.

Adrian: That’s a bold move, especially given the rivalry between the two countries.

Eleanor: It is, yeah. It reminds me of how nations in East Asia historically caught up with Western technology by studying and adapting existing innovations to leapfrog ahead.

Adrian: So it’s not just about replicating technology. It’s about strategic maneuvering and, you know, really having an ambition to be at the forefront of AI.

Eleanor: Right? It’s about more than just building the best AI. It’s about who controls this technology and how it’s used.

Adrian: Yeah. So this brings us to a bigger picture, the growing rivalry between the U.S. and China in this AI arena.

Eleanor: Right. And China is making some deliberate moves to establish itself as a leader. They’re currently filing more generative AI patents than any other country.

Adrian: Wow. They’re not messing around. So what other strategies are they using?

Eleanor: Well, they’re also focused on building independent infrastructure for A.I.. So reducing their reliance on Western technology. Think semiconductors, data centers, you know, the whole ecosystem.

Adrian: So they’re really creating their own A.I. ecosystem, almost a parallel track to the West.

Eleanor: Exactly.

Adrian: So what does that mean for the global landscape of A.I. development?

Eleanor: That’s a question worth pondering as China’s influence grows. Who’s going to set the standards? Who shapes its future? And how will these different approaches impact the development application of A.I. worldwide?

Adrian: These are some big questions. Yeah, but A.I. is more than just code and competition. Right. It’s already having a real impact on people’s lives. Yeah. So let’s shift gears a little bit and dive into some of the ways A.I. is being used both in the West and in China.

Eleanor: Okay.

Adrian: Sounds good. So let’s start with health care.

Eleanor: Okay.

Adrian: The UK is using AI to detect heart conditions much earlier, sometimes even before symptoms appear. And there was even a case where a man named John Pengelly was diagnosed with atrial fibrillation thanks to an AI powered tool. And it quite possibly saved his life. Wow. So it’s like having this incredible tire. This guardian looking out for your health makes you wonder what other medical breakthroughs are on the horizon.

Eleanor: The possibilities are really exciting, and AI is making waves in education too.

Adrian: really?

Eleanor: How’s school? For instance, South Korea and Malaysia are integrating AI into their educational platforms to personalize learning experiences for students.

Adrian: So it’s like having a personal tutor that’s designed to fit your specific needs and learning style. Exactly. That sounds amazing, but are there any downsides to this kind of individualized learning?

Eleanor: Well, one concern is the digital divide, widening the gap between those who have access to this technology and those who don’t. And there’s also some resistance from teachers who worry about losing control of the curriculum.

Adrian: So like any new technology, AI in education comes with both promises and challenges. Right. It’s about finding that balance. Yeah. You know, finding ways to harness its potential while mitigating the risks.

Eleanor: Right. And speaking of complex issues, let’s move to a more sensitive area, the use of AI in the military.

Adrian: Okay. This is where things get even more complicated.

Eleanor: Yeah, definitely.

Adrian: So what are some of the ways A.I. is being implemented in warfare and what are the ethical implications?

Eleanor: Well, Israel has been using AI for targeted strikes in Gaza, and unfortunately, this has led to an increase in civilian casualties. That’s awful. Yeah. And Russia is exploring the use of autonomous AI in their drone warfare, which is quite concerning.

Adrian: Autonomous A.I. in warfare. That sounds like something straight out of a dystopian sci fi film.

Eleanor: It does, doesn’t it?

Adrian: What are the risks of handing over such critical decisions to machines?

Eleanor: That’s a question that keeps a lot of experts up at night. How do you ensure human oversight and accountability in life or death situations when machines are making the decisions?

Adrian: That is a chilling thought. A.I. is changing the rules of the game in so many areas, and it’s crucial we have these conversations about the ethical implications. You know, especially in something as serious as warfare. I agree. Now, there’s another area where A.I. is having a big impact, and it’s something called the intention economy. Have you heard of this? Yeah.

Eleanor: The intention economy.

Adrian: What is it exactly?

Eleanor: It might sound like science fiction, but it’s actually becoming very relevant in our digital world. Okay. Essentially refers to the use of AI and particularly large language models to predict and influence user decisions online.

Adrian: Okay, I’m listening. How would this play out in our everyday life?

Eleanor: Well, think about it this way. You’re online shopping for a new pair of shoes as you browse different sites. A.I. models are working behind the scenes, analyzing your every clicker scrolls even past purchases, to create a very detailed profile of your preferences and predict what you’re likely to buy. Then companies use this information to kind of nudge you in a certain direction. They show you targeted ads. They recommend specific products. They might even adjust prices in real time to maximize their profits.

Adrian: So they’re using AI to, like, read my mind and tailor the whole online experience to persuade me to buy things.

Eleanor: Yeah, it’s pretty sophisticated.

Adrian: It is sophisticated, but it also feels a bit invasive. Right.

Eleanor: It blurs the lines between, you know, helpful personalization and manipulative marketing. Yeah. It raises questions about, you know, individual freedom and autonomy, like if I is constantly anticipating and influencing our choices. Are we really making our own decisions?

Adrian: It makes you wonder if we’re becoming more like puppets controlled by these algorithms than individuals making conscious choices.

Eleanor: Right. And the risks go beyond just shopping. Imagine AI being used to sway voters during elections, spreading misinformation, suppressing dissenting voices.

Adrian: Wow.

Eleanor: You know, this intention economy could have a profound impact on our democratic processes.

Adrian: It’s like I could be used to manipulate public opinion and undermine, you know, the foundations of a free society.

Eleanor: Exactly. And if we’re not careful, it could lead to a concentration of power in the hands of a few tech giants who control these A.I. models and the massive amounts of data that they feed on.

Adrian: So what can we do about this? I mean, are there any safeguards or strategies to protect ourselves in this increasingly AI driven world?

Eleanor: Well, that’s the million dollar question. A lot of researchers and policymakers are calling for more transparency, stricter regulations on data collection and usage, even international collaboration, to address these challenges.

Adrian: It sounds like we need a serious global conversation about A.I. ethics and governance to make sure this technology is developed and used responsibly.

Eleanor: Absolutely. The choices we make now will determine what role A.I. plays in our future and what kind of world we create with this technology.

Adrian: Speaking of the future, Sam Altman, the creator of Jeopardy! Made a bold statement recently saying superintelligence is imminent all year and that I will become even more integrated into our lives.

Eleanor: He’s a very optimistic guy.

Adrian: He is. But I imagine not everyone shares his optimism.

Eleanor: Right.

Adrian: There are some valid concerns about the potential downsides like job displacement, social disruption, even existential risks.

Eleanor: Absolutely. The potential impact of superintelligence is a topic of much debate. Some experts worry about uncontrolled A.I. development leading to unintended consequences. Others believe that with careful planning and ethical consent. Operations. I can be a force for good.

Adrian: Sounds like there’s no easy answer. And the future of A.I. is still very much an open question. Where do we go from here? How do we navigate this complex and uncertain terrain?

Eleanor: Well, I think the key is dialog. You know, engaging in informed discussions and actively participating in shaping how A.I. is developed and deployed. We need to move beyond being just passive observers and become active shapers of this technology’s future.

Adrian: That’s a powerful message taking responsibility for understanding A.I., engaging in these conversations about its implications and advocating for ethical and responsible development.

Eleanor: Exactly. Because ultimately, A.I. is a reflection of our own values and choices as a society. It’s up to us to determine what role we want it to play in shaping the world we live in.

Adrian: Well set. Now, you know, one thing that really struck me from this intelligence report was this discussion about China’s growing influence in the A.I. landscape.

Eleanor: Yes, it’s clear that China is not just playing catch up anymore. They’re strategically positioning themselves to be a dominant force in AI development. And their approach, with its emphasis on economic competitiveness and social control, is quite different from what we see in the West.

Adrian: Yeah, it really highlights how important it is to think about the values and priorities embedded in these A.I. systems. And it also underscores the need for international collaboration and dialog to ensure that A.I. benefits all of humanity, not just a select few.

Eleanor: I agree the future of AI is not preordained. It’s something we can shape. And as this technology continues to evolve, the most important question we must ask ourselves is this What role do we want to play in shaping our future? You know, what kind of world do we want to create with this powerful technology?

Adrian: Those are some big questions to think about. But before we wrap up, there was this other interesting detail in the intelligence report that I wanted to touch on. Yeah.

Eleanor: I think I know what you’re talking about. That thing about the data centers in the power grid, right?

Adrian: Yeah, exactly. It seems like all these massive data centers that are needed to train and run these A.I. models are really putting a huge strain on the electrical grid, especially in the U.S..

Eleanor: Yeah. The report highlighted that, you know, these energy demands are so huge that they could lead to power surges and even outages, especially in areas that are, you know, near these data centers. It’s kind.

Adrian: Of ironic. You know, we’re talking about this cutting edge technology that’s supposed to revolutionize the world.

Eleanor: Right.

Adrian: But it also comes with these very real and immediate challenges.

Eleanor: Yeah. Like the possibility of overloading our infrastructure. Yeah. It’s a reminder that even the most transformative technologies can have these unintended consequences. Right. And it really highlights the need for, you know, careful planning and investment in infrastructure upgrades if we’re going to support this A.I. revolution in a sustainable way.

Adrian: Absolutely. If A.I. is going to be as transformative as everyone says, we need to make sure it doesn’t come at the cost of our energy stability.

Eleanor: I agree. It’s a complex issue. You know, balancing the drive for innovation with the need for sustainability. Yeah. And it’s a conversation we need to be having now.

