Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Vidéo – Vivent les vacances (1) Pollution !

Vive la mousson !
L’annonce au haut-parleur à l’instant : « Ne vous baignez pas : pollution ! »
Un bassin a dû déborder quelque part.

7 réponses à “Vidéo – Vivent les vacances (1) Pollution !

  1. Avatar de Kikok
    Kikok

    Intempéries : la rentrée scolaire reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône

    https://www.franceinfo.fr/france/rentree/la-rentree-scolaire-reportee-au-mardi-2-septembre-dans-les-bouches-du-rhone-a-cause-de-la-vigilance-orange-aux-orages-et-pluie-inondation_7465096.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

    Répondre
  2. Avatar de Khanard
    Khanard

    passez de bonnes vacances et surtout prenez soin de vous !

    Répondre
  3. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Juste avant la désolation climatique, deux para-pollutions historico-tragiques… :

    —————————————————————-

    1 ) HAARETZ du jour , les titres … sans pitié :

    Israël en guerre, jour 695 || Des tirs israéliens font 88 morts à Gaza, dont 30 en quête d’aide, selon le ministère de la Santé

    PODCAST | Dans les hôpitaux de Gaza : « Les enfants étaient très maigres. Le regard vitreux. C’était catastrophique. »

    Manifestations pour la libération des otages à Tel Aviv samedi.

    Le cabinet (israélien) ne devrait pas discuter de la trêve malgré son acceptation par le Hamas il y a deux semaines

    Un véhicule blindé israélien circule dans la bande de Gaza, vu depuis le sud d’Israël, le vendredi 29 août 2025. (AP Netanyahou signale que seule l’armée israélienne sera responsable des échecs de son plan de prise de contrôle de Gaza

    L’armée israélienne récupère le corps de l’otage tué Idan Shtivi

    Sergent de première classe (réserviste) Ariel Lubliner.Tsahal : Un réserviste israélien tué lors d’un tir ami à Gaza

    Des gens participent à une manifestation exigeant la fin de la guerre et la libération immédiate des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, et contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Tel Aviv, en août.

    Le 7 octobre n’était pas la première fois que le gouvernement israélien abandonnait les Juifs à des fins politiques

    Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’exprime lors d’une conférence de presse au bureau du Premier ministre à Jérusalem
    D’opportuniste politique à démagogue populiste : Netanyahou a changé après le 7 octobre

    Mustafa Salama se tient devant les ruines d’une salle de mariage incendiée lors d’une attaque présumée de colons dans la ville de Biddya, en Cisjordanie. Graffitis en hébreu : « Combattez l’ennemi, pas l’amant », à gauche, et « Vengeance », à droite.

    Israël a besoin de vous, Juifs de l’étranger || Rejoignez la lutte pour la justice en Cisjordanie

    Une manifestation pour les otages à Tel Aviv samedi soir.
    « Peut-être que le peuple peut arrêter la guerre » || Les Israéliens se mobilisent à travers le pays pour réclamer la fin de la guerre.
    ————————————————————————————

    2 ) TRES TRES important par les temps qui courent et qui (vont) arrivent(r) EN FRANCE , demain

    Absolument LIRE et/ou OFFRIR le bouquin (qui fera date) de CHAPOUTOT Johann (dont ‘on’ se demande comment il a pu se faire éditer… à moins qu’un ‘expert’ distrait…)

     » Les Irresponsables : Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2025, 304 p. (ISBN 978-2-07-306119-5)[2].

    …abordé ici sur ce blog il y a peu…

    Répondre
  4. Avatar de Hervey
    Hervey

    Rattrapé par l’actualité ?

    https://hervey-noel.com/leffondrement-semble-ineluctable/

    Rattrapé par l’actualité !

    Répondre
    1. Avatar de Hervey
      Hervey

      Marseille, les pieds dans l’eau. Rentrée scolaire reportée.

      https://madeinmarseille.net/actualite/186316-la-rentree-scolaire-reportee-au-2-septembre-dans-les-bouches-du-rhone/

      Répondre
  5. Avatar de CloClo
    CloClo

    Family Golf ? l’IA pourrait vous faire une bonne blague en faisant un Room Service… 😀

    Répondre
  6. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    Merci Pascal, d’apporter la preuve **scientifique** de ce que je raconte !

    Répondre

