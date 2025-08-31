Vive la mousson !
L’annonce au haut-parleur à l’instant : « Ne vous baignez pas : pollution ! »
Un bassin a dû déborder quelque part.
Merci Pascal, d’apporter la preuve **scientifique** de ce que je raconte !
*Godot est mort !*
Vive la mousson !
L’annonce au haut-parleur à l’instant : « Ne vous baignez pas : pollution ! »
Un bassin a dû déborder quelque part.
Intempéries : la rentrée scolaire reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône
https://www.franceinfo.fr/france/rentree/la-rentree-scolaire-reportee-au-mardi-2-septembre-dans-les-bouches-du-rhone-a-cause-de-la-vigilance-orange-aux-orages-et-pluie-inondation_7465096.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
passez de bonnes vacances et surtout prenez soin de vous !
Juste avant la désolation climatique, deux para-pollutions historico-tragiques… :
—————————————————————-
1 ) HAARETZ du jour , les titres … sans pitié :
Israël en guerre, jour 695 || Des tirs israéliens font 88 morts à Gaza, dont 30 en quête d’aide, selon le ministère de la Santé
PODCAST | Dans les hôpitaux de Gaza : « Les enfants étaient très maigres. Le regard vitreux. C’était catastrophique. »
Manifestations pour la libération des otages à Tel Aviv samedi.
Le cabinet (israélien) ne devrait pas discuter de la trêve malgré son acceptation par le Hamas il y a deux semaines
Un véhicule blindé israélien circule dans la bande de Gaza, vu depuis le sud d’Israël, le vendredi 29 août 2025. (AP Netanyahou signale que seule l’armée israélienne sera responsable des échecs de son plan de prise de contrôle de Gaza
L’armée israélienne récupère le corps de l’otage tué Idan Shtivi
Sergent de première classe (réserviste) Ariel Lubliner.Tsahal : Un réserviste israélien tué lors d’un tir ami à Gaza
Des gens participent à une manifestation exigeant la fin de la guerre et la libération immédiate des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, et contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Tel Aviv, en août.
Le 7 octobre n’était pas la première fois que le gouvernement israélien abandonnait les Juifs à des fins politiques
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’exprime lors d’une conférence de presse au bureau du Premier ministre à Jérusalem
D’opportuniste politique à démagogue populiste : Netanyahou a changé après le 7 octobre
Mustafa Salama se tient devant les ruines d’une salle de mariage incendiée lors d’une attaque présumée de colons dans la ville de Biddya, en Cisjordanie. Graffitis en hébreu : « Combattez l’ennemi, pas l’amant », à gauche, et « Vengeance », à droite.
Israël a besoin de vous, Juifs de l’étranger || Rejoignez la lutte pour la justice en Cisjordanie
Une manifestation pour les otages à Tel Aviv samedi soir.
« Peut-être que le peuple peut arrêter la guerre » || Les Israéliens se mobilisent à travers le pays pour réclamer la fin de la guerre.
————————————————————————————
2 ) TRES TRES important par les temps qui courent et qui (vont) arrivent(r) EN FRANCE , demain
Absolument LIRE et/ou OFFRIR le bouquin (qui fera date) de CHAPOUTOT Johann (dont ‘on’ se demande comment il a pu se faire éditer… à moins qu’un ‘expert’ distrait…)
» Les Irresponsables : Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2025, 304 p. (ISBN 978-2-07-306119-5)[2].
…abordé ici sur ce blog il y a peu…
…
Rattrapé par l’actualité ?
https://hervey-noel.com/leffondrement-semble-ineluctable/
Rattrapé par l’actualité !
Marseille, les pieds dans l’eau. Rentrée scolaire reportée.
https://madeinmarseille.net/actualite/186316-la-rentree-scolaire-reportee-au-2-septembre-dans-les-bouches-du-rhone/
Family Golf ? l’IA pourrait vous faire une bonne blague en faisant un Room Service… 😀
Merci Pascal, d’apporter la preuve **scientifique** de ce que je raconte !
Family Golf ? l’IA pourrait vous faire une bonne blague en faisant un Room Service… 😀
Marseille, les pieds dans l’eau. Rentrée scolaire reportée. https://madeinmarseille.net/actualite/186316-la-rentree-scolaire-reportee-au-2-septembre-dans-les-bouches-du-rhone/
Rattrapé par l’actualité ? https://hervey-noel.com/leffondrement-semble-ineluctable/ Rattrapé par l’actualité !
Juste avant la désolation climatique, deux para-pollutions historico-tragiques… : —————————————————————- 1 ) HAARETZ du jour , les titres … sans…
passez de bonnes vacances et surtout prenez soin de vous !
On peut très bien s’apercevoir qu’il manque une lettre ou deux dans un mot sans l’avoir décomposé soigneusement lettre par…
Intempéries : la rentrée scolaire reportée à mardi dans les Bouches-du-Rhône https://www.franceinfo.fr/france/rentree/la-rentree-scolaire-reportee-au-mardi-2-septembre-dans-les-bouches-du-rhone-a-cause-de-la-vigilance-orange-aux-orages-et-pluie-inondation_7465096.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
@Garorock + @CloClo Je vous reviens sur vos divers pseudo-commentaires (me concernant) du billet https://www.pauljorion.com/blog/2025/08/28/video-il-ny-a-pas-une-bulle-de-lia-il-y-en-a-deux/ … … dès que j’ai…
Je laisserai volontiers à @Pascal le soin de qualifier la « valeur » en orthographe (à 30 ans quand ‘on’ a tout…
Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »
Laisser un commentaire