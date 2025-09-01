Blog de Paul Jorion

Vidéo – Vivent les vacances (3) Après la pluie, le beau temps !

Les Sables d’Olonne

2 réponses à "Vidéo – Vivent les vacances (3) Après la pluie, le beau temps !

  1. Avatar de Khanard
    Khanard

    Vannes – Royan – Les Sables d’Olonne ………..on s’éloigne pas de la Dordogne ?dommage car d’ici peu il va y avoir des cèpes en Dordogne !

  2. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Tant qu’à s’éloigner de la Dordogne… UNE BONNE nouvelle… (dès que le temps marin génois permettra. à la flottille d’une vingtaine d’embarcations , direction GAZA-littoral par les voies maritimes internationales le permettra…)

    LA déclaration tant attendue.. :

    (( Voici la traduction du discours d’un des leaders des dockers à Gênes , avant le départ des navires de la flottille Global Sumud.

     »  »  » Je veux que ce soit clair pour tout le monde – vraiment pour tout le monde : vers la mi-septembre, ces bateaux arriveront près des côtes de Gaza, près de la zone critique. Si nous perdons le contact avec nos bateaux, avec nos camarades, ne serait-ce que vingt minutes, nous bloquerons toute l’Europe.
    Je l’ai écrit pour ne pas l’oublier.
    Avec notre syndicat, avec tous les dockers qui nous soutiennent, avec toute la ville de Gênes… 13 000 à 14 000 conteneurs partent chaque année de cette région pour Israël, plus un seul clou ne partira.

    Nous lancerons une grève internationale, nous bloquerons les routes, nous bloquerons les écoles, nous bloquerons tout. Nos jeunes femmes et hommes doivent rentrer sains et saufs, et toute cette cargaison, qui appartient au peuple et qui lui est destinée, doit arriver à destination, jusqu’au dernier carton.
    C’est tout ce que j’ai à dire…      »  »  »

    31/8 01/9 …DEUX vidéos…dont la foule accompagnant le départ de la flottille…. https://x.com/paolomossetti/status/1962376298237497841

