Dieu m’est témoin que j’ai essayé de prendre des vacances !
Les intempéries imprévisibles et surprenantes ont toujours existé, et ont été pendant des siècles(à côté des guerres et des abus…
*Godot est mort !*
Oui, faudra désormais prévoir de revêtir une tenue de combat avec trousse de survie pour s’aventurer sur la route des vacances.
La norme, prochainement.
@Hervey
vous ne croyez pas si bien dire !
j’ai passé quelques jours dans le même établissement au mois de juin au début de la canicule . Suffocant , épuisant , nous avons été obligés d’écourter le séjour à notre grand regret .
aujourd’hui PJ est obligé de subir les mêmes désagréments pour des raisons inverses .
je plains les professionnels du tourisme qui ne sont pas préparés à de tels changements .
Nul besoin de partir en vacances pour rencontrer des intempéries dévastatrices.
Tout près de chez vous, dans votre Morbihan, une tornade a semé aujourd’hui la désolation :
https://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2025/septembre/vent-violent-tornade-possible-morbihan-2-septembre-2025-bretagne-guehenno
La Dordogne, qui était votre destination première a connu le même sort il y a 4 jours à Saint-Rabier.
Comme également, non loin de ma chambrette, le même jour, (La Chapelle sur Aveyron-Loiret) :
https://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2025/aout/tornades-29-aout-2025-loiret-dordogne-lot-eure-et-loir
Décidément, avec le réchauffement climatique, nul n’est épargné, notre beau pays devient la nouvelle Tornado Alley.
Plus beau que les plages bondées de la côte d ‘ azur .
https://www.lalibre.be/resizer/v2/LQMDBPDV3ZAQXOD6JHEQFEAFBU.jpg?auth=1fda71202810f2c394d1cd94bb75c821cab555d0ef78c60f5c4c807339686f1d&width=1200&height=937&quality=85&focal=1030%2C804
(merci à GMG de m’avoir fait découvrir ce site)
Tant qu’on est dans les dessins… la vision du monde selon Donald T , d’après Pascal (Boniface..) :
https://pbs.twimg.com/media/Gz6CEpDXsAAgosi?format=jpg&name=4096×4096
Les intempéries imprévisibles et surprenantes ont toujours existé, et ont été pendant des siècles(à côté des guerres et des abus de pouvoir) les principales causes des malheurs de l’humanité.
La situation actuelle, malgré de nouvelles techniques et méthodes prédictives, nous montre que nos « progrès », en réalité, n’en sont pas…
Alors que toutes nos forces et nos énergies devraient être consacrées à un aménagement des territoires raisonnable et sensé qui envisagerait le pire comme le meilleur(pourtant de plus en plus possible grace aux moyens techniques inventés par nos ingénieux ingénieurs), on nous force à perdre notre temps(et particulièrement celui de nos « chercheurs-euses » appâté-e-s par les salaires mirobolants que leur consentent les « entreprises privées ») à nous employer à favoriser une « croissance économique » dévastatrice,autant du point de vue de notre « environnement »(notre « biotope ») que de notre solidarité de petits mammifères fort peu aptes à se débrouiller sur terre autrement qu’en se groupant pour réfléchir et agir en fonction des circonstances « naturelles ».
Ainsi, les « dirigeant-e-s » de l’UE s’obstinent à conclure des « Accords de Libre Échange »commercial dont ils-elles savent qu’ils sont une source de nuisances épouvantables qui détraquent le climat, et polluent et tuent,détruisent un nombre exponentiel d’espèces d’êtres vivants interdépendants, animaux et végétaux qui habitent les terres, les airs et les mers, par l’hyper-production et le transport inter-continental de « marchandises » inutiles et/ou surnuméraires. Au lieu de se pencher sur les possibilités offertes par un climat tempéré plus prolifique que n’importe quel autre et un statut politique qui permettraient d’envisager une autonomie, une économie « circulaire » dans un « marché commun » si riche de diversité, avec des modes de vie sans doute moins « prétentieux » mais qui offriiraient de l’activité et de la dignité à chacun-e…
Ce soir à 17h, pl.du Luxembourg à Bxl, de nombreuses associations/ONG appellent à un rassemblement citoyen pour signifier à ces dirigeant-e-s de la Commission et autres parlementaires et responsables du Conseil européens, leur refus de l’ALE MERCOSUR (avec l’appui de sud-américain-e-s tout aussi révolté-e-s par cet Accord conclu en dépit de leur argumentation et opposition).
VENEZ, si vous pouvez… Et interpellez vos « autorités » pour les convaincre de ne pas le ratifier.
Les intempéries imprévisibles et surprenantes ont toujours existé, et ont été pendant des siècles(à côté des guerres et des abus…
Tant qu’on est dans les dessins… la vision du monde selon Donald T , d’après Pascal (Boniface..) : https://pbs.twimg.com/media/Gz6CEpDXsAAgosi?format=jpg&name=4096×4096
Bonjour Grand-mère Michelle, Je vous l’accorde, les fautes d’orthographe ou parfois la syntaxe, blessent les yeux. Mais je me dis…
https://www.lalibre.be/resizer/v2/LQMDBPDV3ZAQXOD6JHEQFEAFBU.jpg?auth=1fda71202810f2c394d1cd94bb75c821cab555d0ef78c60f5c4c807339686f1d&width=1200&height=937&quality=85&focal=1030%2C804 (merci à GMG de m’avoir fait découvrir ce site)
Non : ce sont les saisons devenant de moins en moins prévisibles. Mais cela vous ne le verrez jamais. Pourquoi…
Un petit dernier pour la route..?? G. F I L I U … vous connaissez..?? ? Ah bon, moi aussi,…
Plus beau que les plages bondées de la côte d ‘ azur .
Sommes-nous tous des paysans « zombies »? Jamais content: trop chaud, trop froid, trop venteux, trop sec, trop ceci, pas assez cela…
@Hervey vous ne croyez pas si bien dire ! j’ai passé quelques jours dans le même établissement au mois de…
Quand j’ai vu que l’objet du billet était une publication arXiv j’ai tout de suite pensé : oh là là…
Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »
Laisser un commentaire