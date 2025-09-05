Trump, vassal de Poutine. Poutine, vassal de Xi Jinping.
L’offensive des juges contre Trump.
Et nous, et nous, et nous ?
Le problème, avec le temps qui passe, c’est qu’il a pu créer (et armer) aux frontières des milices de ‘kapos’…
*Godot est mort !*
Trump, vassal de Poutine. Poutine, vassal de Xi Jinping.
L’offensive des juges contre Trump.
Et nous, et nous, et nous ?
Vous avez raison d’insister sur ces affaires de santé, leur importance et prise en considération par les partisans des régimes héréditaires, tout goguenards et riant sous cape, ce jour de fête.
Pauvre oncle Picsou, en pleine déconfiture, rattrapé par la télé-réalité, à ses dépends.
Bonjour à tou(te)s
On a tellement spéculé sur la santé des ‘maîtres’ du monde.
Lire : ces malades qui nous gouvernent – Pierre Accoce.
Il y a quelques mois, on parlait des tremblements de la main gauche de Poutine, en disant qu’il était très sérieusement malade.
Et puis … Il est toujours là !
Nous pensons avec beaucoup de biais cognitifs; nous nous plaisons à prendre nos désirs pour des réalités.
l’IA, outre ces capacités mémoriels, n’a pas de biais cognitifs, grand avantage sur nous !
Et puis, faisant fi des prédictions des Simpsons, qui remplacera Trump ?
J.D. Vance ??
Ce n’est guère mieux. Toutefois, votre remarque, Hervey, implique que l’état physique d’un dirigeant n’est pas sans conséquence sur son état psychologique, et donc de ses décisions. Avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter.
« l’IA, outre ces capacités mémoriels, n’a pas de biais cognitifs, grand avantage sur nous ! »
Je ne dirai pas les choses ainsi, les biais existent et se manifestent dans les données elles mêmes selon le poids qu’elles contribuent à créer dans les différents champs de connaissances.
Ce ne sont pas, à proprement dis, des biais.
Une IA, pour le moment (?) a été créée par l’homme.
Les IA sont contôlées. Ne confondez pas les biais cognitifs avec la censure qu’elles soient endogènes ou exogènes.
Je ne confonds pas du tout et je ne fais nullement référence à la notion de censure. Je prends appui sur le fait que les données en elles mêmes portent l’émergence d’un biais ! Biais de confirmation par la quantité d’un même pattern, d’une même interprétation, d’une même déduction, d’un même rendu. Un biais par la gravité même du poids que les données similaires génèrent et induisent l’IA à leur portée son attention en priorité ! ⚠️
Porter…
Ce n’est pas faux. Mais les ‘ Chats’ on été, eux mêmes, programmés …
Il y a des questions auxquelles, le ‘Chat’ ne répondra pas.
L’émergnece de ce biais pourrait être simplement, la réalité ?
Qu’on le veuille ou non, nous sommes entrés dans la troisième guerre mondiale.
Si elle ne revêt pas complètement les allures des guerres mondiales précédentes, ces enjeux sont les mêmes :
le leadearship du monde.
Le monde dans quelques mois, n’aura plus du tout la même allure, la même apparence, que le monde que nous connaissons aujourd’hui.
Pas besoin de boule de cristal pour deviner ce qu’il devient :
la fin de la domination de l’occident, comme nous l’avons connue.
L’occident a, pendant des décennies, dicté au reste du monde ses langues, ses lois, ses religions, au reste du monde. Les termes commerciausx du commerce ( …/…) Notamment par le biais de la colonisation.
Si l’Europe se présente aujourd’hui comme le porte drapeau des droits de l’homme, Comment ces gens peuvent ils y adhérer ?
Aujourd’hui, c’est le retour de bâton.
Poutine se s’appuie bien de ces prétextes pour mener sa guerre.
Encore une fois: il est fort probable que, sous divers prétextes et causes concomitantes, « l’opération spéciale »de la Russie en Ukraine consiste surtout à prendre le contrôle de sa côte et de sa frontière maritime, aux fins de pouvoir poursuivre ses « entreprises » navales militaires et commerciales, nécessaires à son « développement », en direction de l’Afrique et du Moyen-Orient… et d’empêcher celles que « l’Occident » et son bras armé, l’OTAN, sous couvert de « sécurité », mènent en douce, protégés par le silence des médias qui ne les évoquent pas.
Dommage que l’habitude de consulter les cartes de géographie se perde: car, sinon, le « grand public » pourrait prendre conscience de l’importance stratégique de la Mer Noire et de ses « eaux territoriales »
partagées… qui conduisent à la Mer Méditerranée et à la Mer Rouge…
À observer avec attention: le rôle de la Turquie, à la fois membre de l’Otan et « partenaire » de l’OCS…
Le problème, avec le temps qui passe, c’est qu’il a pu créer (et armer) aux frontières des milices de ‘kapos’…
Pour moi qui n’y connait rien en codage informatique, ça donne quoi ce truc ? Est-ce que ça fonctionne et…
Les malheurs de Donald. Ses « accidents de parcours » avec la justice américaine sont les premiers obstacles sérieux qu’il rencontre depuis…
Encore une fois: il est fort probable que, sous divers prétextes et causes concomitantes, « l’opération spéciale »de la Russie en Ukraine…
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/03/donald-trump-xi-jinping-vladimir-putin-us-world-order
Retour en force de notre collant « CumCum » bien connu (ici) … https://www.franceinfo.fr/economie/fraude/cumcum_7339215.html https://www.franceinfo.fr/economie/fraude/enquete-blanchiment-de-fraude-fiscale-le-credit-agricole-convoque-devant-la-justice_7474735.html
Ce n’est pas faux. Mais les ‘ Chats’ on été, eux mêmes, programmés … Il y a des questions auxquelles,…
Je débarque sans avoir lu grand chose du blog depuis 11h00 …mais un nom m’a frappé (E.Bender)… d’où le ’tilt’……
Porter…
Je ne confonds pas du tout et je ne fais nullement référence à la notion de censure. Je prends appui…
Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »
Laisser un commentaire