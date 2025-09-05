Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Vidéo importante : j’y parlais hier de tout ce dont parlent aujourd’hui les moins rapides !

Trump, vassal de Poutine. Poutine, vassal de Xi Jinping.
L’offensive des juges contre Trump.
Et nous, et nous, et nous ?

10 réponses à “Vidéo importante : j’y parlais hier de tout ce dont parlent aujourd’hui les moins rapides !

  1. Avatar de Hervey
    Hervey

    Vous avez raison d’insister sur ces affaires de santé, leur importance et prise en considération par les partisans des régimes héréditaires, tout goguenards et riant sous cape, ce jour de fête.
    Pauvre oncle Picsou, en pleine déconfiture, rattrapé par la télé-réalité, à ses dépends.

  2. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    Bonjour à tou(te)s
    On a tellement spéculé sur la santé des ‘maîtres’ du monde.
    Lire : ces malades qui nous gouvernent – Pierre Accoce.
    Il y a quelques mois, on parlait des tremblements de la main gauche de Poutine, en disant qu’il était très sérieusement malade.
    Et puis … Il est toujours là !
    Nous pensons avec beaucoup de biais cognitifs; nous nous plaisons à prendre nos désirs pour des réalités.
    l’IA, outre ces capacités mémoriels, n’a pas de biais cognitifs, grand avantage sur nous !
    Et puis, faisant fi des prédictions des Simpsons, qui remplacera Trump ?
    J.D. Vance ??
    Ce n’est guère mieux. Toutefois, votre remarque, Hervey, implique que l’état physique d’un dirigeant n’est pas sans conséquence sur son état psychologique, et donc de ses décisions. Avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter.

    1. Avatar de CloClo
      CloClo

      « l’IA, outre ces capacités mémoriels, n’a pas de biais cognitifs, grand avantage sur nous ! »

      Je ne dirai pas les choses ainsi, les biais existent et se manifestent dans les données elles mêmes selon le poids qu’elles contribuent à créer dans les différents champs de connaissances.

      1. Avatar de Bruno GRALL
        Bruno GRALL

        Ce ne sont pas, à proprement dis, des biais.
        Une IA, pour le moment (?) a été créée par l’homme.
        Les IA sont contôlées. Ne confondez pas les biais cognitifs avec la censure qu’elles soient endogènes ou exogènes.

        1. Avatar de CloClo
          CloClo

          Je ne confonds pas du tout et je ne fais nullement référence à la notion de censure. Je prends appui sur le fait que les données en elles mêmes portent l’émergence d’un biais ! Biais de confirmation par la quantité d’un même pattern, d’une même interprétation, d’une même déduction, d’un même rendu. Un biais par la gravité même du poids que les données similaires génèrent et induisent l’IA à leur portée son attention en priorité ! ⚠️

          1. Avatar de CloClo
            CloClo

            Porter…

          2. Avatar de Bruno GRALL
            Bruno GRALL

            Ce n’est pas faux. Mais les ‘ Chats’ on été, eux mêmes, programmés …
            Il y a des questions auxquelles, le ‘Chat’ ne répondra pas.
            L’émergnece de ce biais pourrait être simplement, la réalité ?

  3. Avatar de Bruno GRALL
    Bruno GRALL

    Qu’on le veuille ou non, nous sommes entrés dans la troisième guerre mondiale.
    Si elle ne revêt pas complètement les allures des guerres mondiales précédentes, ces enjeux sont les mêmes :
    le leadearship du monde.
    Le monde dans quelques mois, n’aura plus du tout la même allure, la même apparence, que le monde que nous connaissons aujourd’hui.
    Pas besoin de boule de cristal pour deviner ce qu’il devient :
    la fin de la domination de l’occident, comme nous l’avons connue.
    L’occident a, pendant des décennies, dicté au reste du monde ses langues, ses lois, ses religions, au reste du monde. Les termes commerciausx du commerce ( …/…) Notamment par le biais de la colonisation.
    Si l’Europe se présente aujourd’hui comme le porte drapeau des droits de l’homme, Comment ces gens peuvent ils y adhérer ?
    Aujourd’hui, c’est le retour de bâton.
    Poutine se s’appuie bien de ces prétextes pour mener sa guerre.

    1. Avatar de Grand-mère Michelle
      Grand-mère Michelle

      Encore une fois: il est fort probable que, sous divers prétextes et causes concomitantes, « l’opération spéciale »de la Russie en Ukraine consiste surtout à prendre le contrôle de sa côte et de sa frontière maritime, aux fins de pouvoir poursuivre ses « entreprises » navales militaires et commerciales, nécessaires à son « développement », en direction de l’Afrique et du Moyen-Orient… et d’empêcher celles que « l’Occident » et son bras armé, l’OTAN, sous couvert de « sécurité », mènent en douce, protégés par le silence des médias qui ne les évoquent pas.

      Dommage que l’habitude de consulter les cartes de géographie se perde: car, sinon, le « grand public » pourrait prendre conscience de l’importance stratégique de la Mer Noire et de ses « eaux territoriales »
      partagées… qui conduisent à la Mer Méditerranée et à la Mer Rouge…
      À observer avec attention: le rôle de la Turquie, à la fois membre de l’Otan et « partenaire » de l’OCS…

  4. Avatar de Kikok
    Kikok

    https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/03/donald-trump-xi-jinping-vladimir-putin-us-world-order

