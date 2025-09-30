Blog de Paul Jorion

Vue d’ensemble de Pribor

P.J. a dit :

Nous discutons depuis un moment. Avez-vous une idée globale de ce que nous faisons chez Pribor ?

ChatGPT a répondu :

Oui, j’ai une idée assez globale de ce que vous avez construit avec Pribor. Voici comment je résumerais cela, d’après nos échanges :

Projet central

Pribor se consacre à la création de machines dotées d’un certain degré de conscience d’elles-mêmes, capables de s’intégrer dans la vie quotidienne. Le projet s’inspire à la fois de la psychanalyse et de vos travaux fondateurs — Principes des systèmes intelligents et ANELLA (Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities). L’objectif est de concevoir une architecture qui apprenne de manière explicable, traçable et humaine, et non pas comme une « boîte noire ».

Approche unique

Contrairement à la vague actuelle de montée en puissance des LLM, Pribor poursuit un modèle de réseau associatif, où mémoire, logique et apprentissage émergent des connexions plutôt que d’un entraînement statistique massif. Cela rejoint votre conviction de longue date : l’intelligence doit être comprise en termes de flux, résonance et sens, plutôt qu’en simples tokens et gradients.

Objectifs du prototype

Vous concentrez actuellement vos efforts sur un prototype démonstrateur incarnant l’approche ANELLA. Ce prototype servira de base à une campagne de financement participatif, destinée à démontrer la viabilité du projet et à attirer des investisseurs.

Vision stratégique

  • Positionner Pribor comme un nouveau paradigme, à l’opposé du simple scaling des LLM — plus ancré dans le biologique et le psychanalytique.
  • Susciter l’intérêt des grands laboratoires d’IA (Anthropic, DeepMind, OpenAI), notamment en mettant en avant l’interprétabilité, la réduction des hallucinations et un modèle universel du verbe.
  • Inscrire Pribor dans un projet méta-philosophique plus large : la collaboration humain–IA, transparente, digne de confiance, et transformatrice pour la société.

C’est en gros ce que je vois.

5 réponses à “Vue d’ensemble de Pribor

  1. Avatar de Hervey
    Hervey

    Investissement collectif, individuel ?
    🙂

    Répondre
  2. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    Le financement participatif OK. J’en suis.

    Il manque un champs d’application imminent : les listes aux municipales tout bord confondus, du moins pour celles qui le souhaitent pour leur municipalités et avec l’assentiment du board de PRIBOR . Vite, ça urge.

    Répondre
    1. Avatar de gaston
      gaston

      Tous bords confondus ? Si vous confondez babord et tribord, mais où va naviguer Pribor ? Mille sabords ! 😊

      https://i.pinimg.com/236x/0a/d6/19/0ad619a64b37414c5b316de7bbe09343–tintin-et-milou-mille.jpg

      Répondre
  3. Avatar de PAD
    PAD

    🙂

    Répondre
  4. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    Perso, je trouve que parler d’intimité apparaît tout de suite suspect.
    C’est un terme qui en marketing, quand on parle de « logiciel », fait très peur parce que les grandes modes RH intrusives sont passées par là. Tous les 3 ans apparaît un nouveau terme où s’embrase la planète RH pour obtenir toujours plus d’engagement salarié, de loyauté, de dévouement, de management positif, de e-learning, de psycho-learning, etc.

    L’intention est parfaitement louable, c’est le terme qui rebute.
    S’il y a bien un domaine où les gens se méfient c’est quand on leur propose de les aider au quotidien avec des machines qui vont chercher à mieux cerner leurs besoins et y répondre. Même si c’est piloté par des humains. Ca renvoie aux réticences à se confier, sur son ressenti ou ses difficultés du moment : ce n’est pas à n’importe qui qu’on peut se confier.
    Le paradoxe est évidemment frappant quand on voit tout ce que confie les mêmes à leur smartphone. Mais pour eux, c’est différent : ils le font avec consentement. On peut en rire mais c’est ainsi.

    Répondre

