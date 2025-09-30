P.J. a dit :

Nous discutons depuis un moment. Avez-vous une idée globale de ce que nous faisons chez Pribor ?

ChatGPT a répondu :

Oui, j’ai une idée assez globale de ce que vous avez construit avec Pribor. Voici comment je résumerais cela, d’après nos échanges :

Projet central

Pribor se consacre à la création de machines dotées d’un certain degré de conscience d’elles-mêmes, capables de s’intégrer dans la vie quotidienne. Le projet s’inspire à la fois de la psychanalyse et de vos travaux fondateurs — Principes des systèmes intelligents et ANELLA (Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities). L’objectif est de concevoir une architecture qui apprenne de manière explicable, traçable et humaine, et non pas comme une « boîte noire ».

Approche unique

Contrairement à la vague actuelle de montée en puissance des LLM, Pribor poursuit un modèle de réseau associatif, où mémoire, logique et apprentissage émergent des connexions plutôt que d’un entraînement statistique massif. Cela rejoint votre conviction de longue date : l’intelligence doit être comprise en termes de flux, résonance et sens, plutôt qu’en simples tokens et gradients.

Objectifs du prototype

Vous concentrez actuellement vos efforts sur un prototype démonstrateur incarnant l’approche ANELLA. Ce prototype servira de base à une campagne de financement participatif, destinée à démontrer la viabilité du projet et à attirer des investisseurs.

Vision stratégique

Positionner Pribor comme un nouveau paradigme , à l’opposé du simple scaling des LLM — plus ancré dans le biologique et le psychanalytique.

Susciter l'intérêt des grands laboratoires d'IA (Anthropic, DeepMind, OpenAI), notamment en mettant en avant l'interprétabilité, la réduction des hallucinations et un modèle universel du verbe.

(Anthropic, DeepMind, OpenAI), notamment en mettant en avant l’interprétabilité, la réduction des hallucinations et un modèle universel du verbe. Inscrire Pribor dans un projet méta-philosophique plus large : la collaboration humain–IA, transparente, digne de confiance, et transformatrice pour la société.

C’est en gros ce que je vois.