Jane Goodall (1934-2025)

5 réponses à “Jane Goodall (1934-2025)

  1. Avatar de PAD
    PAD

    Une Belle Âme !

  2. Avatar de Rienderien
    Rienderien

    Un grand merci à Jane Goodall, pour son engagement sensible à faire alliance avec le monde animal et notre humanité.

  3. Avatar de Garorock
    Garorock

    Une grande dame !

  4. Avatar de Hervey
    Hervey

    Il est des visages qui nous apprennent à lire.

  5. Avatar de PHILGILL
    PHILGILL

    En octobre 1960, Jane Goodall observe un chimpanzé en train de fabriquer et d’utiliser des outils pour attraper des termites. Cette découverte ébranle la définition de « l’être humain » de l’époque qui attribuait ce comportement exclusivement à l’être humain. Louis Leakey écrit : « Maintenant, nous devons redéfinir la notion d’homme, la notion d’outil, ou alors accepter le chimpanzé comme humain…» (Wikipédia)
    Écrirons-nous demain : « Maintenant, nous devons redéfinir la notion d’homme, la notion d’intelligence ou alors accepter l’androïde comme humain…» ?

