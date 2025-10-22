Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

C’est quoi ?

Micrographie Nikon par John Oliver

11 réponses à “C’est quoi ?

  1. Avatar de Jean-Baptiste AUXIETRE
    Jean-Baptiste AUXIETRE

    Des œufs d’araignée ?

    Répondre
  2. Avatar de Juillot Pierre
    Juillot Pierre

    Ne serait-ne pas, par hasard, des spores de pollen fixés sur une toile d’araignée ? C’est une suggestion de ma chère et tendre moitié – naturaliste dans les Landes – qui s’est confirmée par une recherche inversée sur Google, de l’origine de la photo.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      En effet !

      Répondre
      1. Avatar de Juillot Pierre
        Juillot Pierre

        N’est-ce pas aussi une sorte d’arrangement avec la « réalité », qu’en en « vérité », cette représentation ayant été placé à la troisième place d’un classement du concours Nikon de photomicrographie, de cette année, n’est qu’un composite de superposition de plusieurs images ?

        Répondre
  3. Avatar de Khanard
    Khanard

    cela me fait penser à des poux sur un cheveux…

    pensée du jour : «Il est triste quand on s’endort dans une bergerie de trouver au réveil de trouver des moutons changés en loups» (Hippolyte Taine , les origines de la France contemporaine, 1875 )

    bonne journée à toutes et tous .

    😘😘😘😘

    Répondre
  4. Avatar de un lecteur
    un lecteur

    L’univers par l’entremise de la Terre qui interfère avec nos pairs invisibles.
    La rosée du matin qui accouple le végétal et l’animal.
    Un accord improbable d’un germe avec un filtre de la vie.
    Des photons qui réfléchissent la fragilité de notre essence.
    Une image qui capture la beauté fugace et fragile du ballet des émergences chorégraphié par le vivant.

    Répondre
  5. Avatar de Pascal
    Pascal

    La beauté, une question de regard. 😉

    Répondre
  6. Avatar de Jean-Yves
    Jean-Yves

    « Des grains de pollen accrochés aux fils délicats d’une toile d’araignée… »

    https://www.nationalgeographic.fr/photographie/quelles-sont-les-plus-belles-photos-du-monde-microscopique-annee-2024-macrophotographie

    Répondre
  7. Avatar de ThomBillabong
    ThomBillabong

    @Paul, faites une exception sur ce post et ouvrez à la possibilité de poster des images.
    Ca promet d’être un festival.

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Je doute que cette option existe sur WordPress. Je vais regarder.

      Répondre
  8. Avatar de Hervey
    Hervey

    Une piste ?

    https://www.radiofrance.com/sites/default/files/press_releases/4277.jpg

    🙂

    Répondre

