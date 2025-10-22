Virginia Roberts Giuffre fut l’une des jeunes victimes du réseau de trafic sexuel mis en place par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell – il est mort, elle est en prison (récemment déplacée – du fait de la générosité de l’administration Trump – vers un établissement « portes ouvertes »).

Hier a paru l’autobiographie de Giuffre intitulée La fille à personne : Le témoignage d’une survivante de sévices et de son combat pour la justice

• 2011 : premières déclarations publiques de Giuffre (The Daily Mail)

• 2014-2015 : les pointillés sont reliés quand, à l’occasion d’un procès, un témoignage attribué à « Jane Doe #3 » (« Victime n° 3 ») reproduit des propos qu’elle a déjà tenus

• 2019 : regain d’intérêt mondial après l’arrestation et la mort d’Epstein, Giuffre met des noms sur certaines des personnes évoquées par elle, mais pas sur toutes – on croit comprendre que c’est par peur de représailles.

• 2025 : Giuffre se suicide le 25 avril

Le livre a donc paru hier.

Le pouvoir d’un livre : la royauté chancelle au Royaume-Uni, le prince Andrew est mouillé jusqu’au cou, il a versé la somme de 12 millions de livres sterling à Giuffre comme prix de son silence, somme dont on s’interroge quant à l’origine. Andrew a déjà renoncé à certains de ses privilèges princiers, mais des parlementaires britanniques ne veulent pas s’arrêter là.

Andrew était un excellent ami d’Epstein, mais son meilleur ami (jusqu’à un différend relatif à la vente d’une maison) était, de notoriété publique, Donald Trump, lequel avait d’ailleurs écrit dans le livre d’Or à l’occasion des 50 ans d’Epstein, entre autres, que « Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey […] Les énigmes ne vieillissent jamais, l’as-tu remarqué ? […] Un pote, c’est quelque chose de merveilleux. Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un nouveau merveilleux secret ».

Nous ne découvrons rien que nous ne sachions déjà quant à la dépravation d’un certain jet-set et sa capacité à passer entre les gouttes. Mais il n’est jamais mauvais que le débat soit inlassablement remis à l’ordre du jour, sans fioritures et accompagné si nécessaire, de l’entièreté des détails sordides, pour qu’on saisisse bien la taille du scandale de l’omerta institutionnelle.

Si l’on en croit Giuffre, le personnage le plus abject – qui la laissa couverte d’ecchymoses et saignant de tous les orifices (des photos existent – Epstein lui dit : « Ce sont des choses qui arrivent ») – est un ministre dont le nom n’apparaît pas dans le livre, mais dont elle avait dévoilé l’identité lors d’entretiens. Si l’on relie ici les pointillés, c’est une autre facette du trafic sexuel international du jet-set qui est mise en lumière : sa dimension géopolitique, ou « Comment une grande nation peut être forcée de s’aligner entièrement sur la volonté d’une plus petite, parce qu’un nombre suffisant de ses dirigeants se sont compromis dans l’ombre d’un prédateur sexuel à l’échelle industrielle, et doivent désormais chanter ».

En maîtrisant sa souffrance, en rédigeant le récit de son calvaire et en mettant fin à ses jours avant sa publication sous la forme d’un livre – échappant ainsi par la mort à toutes les représailles possibles (par exemple, Andrew d’Angleterre ayant recruté des trolls professionnels pour la harceler) – Madame Virginia Roberts Giuffre a réussi le coup de maître de lancer une grenade dégoupillée dans la fosse à purin. Les retombées se feront sentir pendant des mois, sinon des années. Il nous est ainsi rappelé que si notre vie fut un gâchis sans nom, il nous est toujours possible de faire de notre mort, un chef-d’œuvre. Chapeau bas, bravo l’Artiste !