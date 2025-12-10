Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Partager :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion
https://twitter.com/PaulJorion

Commentaires récents

  1. 10 orchidées sur le rebord de nos fenêtres du séjour, 5 en fleurs en alternance toute l’année. Procédure de mon…

  3. C’est l’histoire d’une orchidée dépressive … ne voulant plus fleurir pour des prunes, ne pouvant supporter la disparition forcée des…

  7. L’hypothèse de la résonnance avec la bibliothèque me paraît séduisante, j’en proposerais un version B : Votre orchidée s’endort ?…

  8. Autre hypothèse, certes, très très loufoque, mais sait-on jamais ? Les orchidées sont considérées comme particulièrement sensibles à leur environnement,…

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta