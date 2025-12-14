Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Explication d’un long silence

Mercredi dans la soirée, le SAMU m’a emmené au CHU de Vannes : une septicémie m’avait complètement désorienté, rendu aveugle, etc.

Un grand merci au personnel de soins intensifs pour m’être réveillé jeudi matin : la partie n’était pas gagnée d’avance. Merci ensuite au personnel de maladies infectieuses de m’avoir laissé dormir 48 heures de suite, une fois débranché de trois perfusions et de sept câbles me reliant à des moniteurs de fonctions vitales.

Je me remets doucement aux affaires !

11 réponses à “Explication d’un long silence

  1. Avatar de Lonylp
    Lonylp

    Courage Paul, mon cancer en sait quelque chose.

    Répondre
  2. Avatar de Jean-Luc MARIEY
    Jean-Luc MARIEY

    Que vous adresser d’autre que des vœux sincères de rétablissement . Et que cet épisode soit isolé car personne sur ce blog n’aimerait perdre un ami ( Cf Gérard Manset ) .

    Répondre
  3. Avatar de Vincent Rey
    Vincent Rey

    m… ! ça pose la question, que ferons nous quand vous ne serez plus… que l’IA progresse vite, pour vous offrir un corps neuf !

    Répondre
  4. Avatar de fnh
    fnh

    Bon rétablissement, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année avec une meilleure santé.

    Répondre
  5. Avatar de Vincent Rey
    Vincent Rey

    On vous doit tant, dommage que si peu en profitent

    Répondre
  6. Avatar de Vincent Teixeira
    Vincent Teixeira

    Bon rétablissement, cher Paul, et bonne fin d’année.
    (l’image de la plante branchée m’avait mis la puce à l’oreille)

    Répondre
    1. Avatar de Bb
      Bb

      Bon rétablissement à vous Monsieur Jorion.

      Répondre
  7. Avatar de gaston
    gaston

    Je vous souhaite un prompt et complet rétablissement. Se remettre doucement aux affaires est bon pour le moral, l’important est dans le « doucement », prenez bien soin de vous.

    Répondre
  8. Avatar de Zoupidou
    Zoupidou

    Et ben !!

    Remettez-vous vite et « haut les cœurs » !

    Répondre
  9. Avatar de Didier Combes
    Didier Combes

    Tous mes vœux de rétablissement Monsieur Jorion.

    Répondre
  10. Avatar de Thomas Jeanson
    Thomas Jeanson

    https://chatgpt.com/s/m_693efef104dc819190e323dfabb62f28

    Apprécions ces moments qui nous permettent de rencontrer les héros anonymes de l’hôpital, qui, à l’occasion, nous sauvent la peau…

    Plein d’énergie à toi !

    Répondre

