*Godot est mort !*

Les affaires reprennent !

Pour frapper les esprits quant à la puissance de GENESIS, il fallait une entreprise hors du commun. Et quoi de plus spectaculaire que le projet d’unifier les deux modèles physiques auxquels nous recourons : la relativité générale pour le macroscopique et la mécanique quantique pour le microscopique.

Le projet a réussi. Nous préparons un article pour la revue Nature.

Je vous tiens bien évidemment au courant.

  1. Avatar de Thomas Jeanson
    Thomas Jeanson

    Excellent, et c’est dans la rubrique  » La vie de tous les jours « 

