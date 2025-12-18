Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Back in town !

Partager :

3 réponses à “Back in town !

  1. Avatar de Pascal
    Pascal

    Bon retour et bonne récupération, Paul.
    La révolution copernicienne peut bien attendre quelques jours !😉

    Répondre
  2. Avatar de Sándor
    Sándor

    Oui, récupérez bien…

    Répondre
  3. Avatar de Diotime
    Diotime

    effectivement ! saloperie d’Escherichia coli !!!! à fond les leucocytes et vous voilà hospitalisé ! Bon vous avez bonne mine et je vous sais gré de nous donner de vos nouvelles .

    il vous faut du repos maintenant , votre corps a subi un sacré traumatisme .

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  2. effectivement ! saloperie d’Escherichia coli !!!! à fond les leucocytes et vous voilà hospitalisé ! Bon vous avez bonne mine…

  4. Bon retour et bonne récupération, Paul. La révolution copernicienne peut bien attendre quelques jours !😉

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta