Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

« Fabienk » d’Angine de Poitrine

Un grand classique entre au répertoire.

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Une réponse à “« Fabienk » d’Angine de Poitrine

  1. Avatar de arkao
    arkao

    Mouais… Il y a plusieurs façon de voir les choses.
    Il n’est pas rare qu’un ensemble de musique dit « classique » avec ses instruments spécifiques interprète une œuvre dite de « musique actuelle ». La motivation est de sortir du répertoire habituel, de surprendre le public, d’apporter un peu de fraicheur et de nouveauté.
    Ce qui peut être un peu gênant ce serait de considérer qu’un artiste de « musique actuelle » accède au statut de « grand » « notable » « respectable » parce qu’il a été choisi par des musiciens « classiques ».
    De même on peut trouver regrettable que des acteurs du répertoire comique accèdent à la « respectabilité » du milieu à partir du moment où ils passent au registre « dramatique » (Coluche et beaucoup d’autres)

    Les Beatles avait pris le contre-pied, en inversant les rôles, avec l’enregistrement de « A Day in the Life »:
    Le 10 février, un orchestre de quarante musiciens — pour la plupart des membres du Royal Philharmonic Orchestra et du London Symphony Orchestra, ainsi que le trompettiste David Mason et le corniste Alan Civil, qui ont déjà travaillé avec le groupe[note 2] — est à pied d’œuvre à Abbey Road[6]. Paul McCartney demande aux musiciens de jouer la note la plus basse de leur instrument et de monter jusqu’à la plus haute qu’ils puissent jouer, à la vitesse qu’ils désirent, sur vingt-quatre mesures, avec juste un point de départ et un point d’arrivée.
    Pour mettre à l’aise ces musiciens classiques nullement habitués à improviser ou à jouer sans partition, les Beatles ont une idée farfelue. Ils vont faire de l’énorme studio no 1 d’Abbey Road une véritable salle des fêtes, invitant de nombreux amis du Swinging London (dont les Rolling Stones) et proposant aux membres de l’orchestre de se travestir avec des faux nez, des grandes oreilles, des chapeaux haut de forme, et autres accessoires qu’ils leur fournissent[5].
    (Wikipédia)

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