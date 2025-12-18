Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Home Sweet Home !

Cela fait toujours plaisir quand on rentre chez soi après une longue absence, d’être accueilli dans le séjour.

D’autant que la chouette de Minerve est un bon présage pour GENESIS !

Partager :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

  1. Je vous souhaite un bon rétablissement

  2. Paul, Nous sommes très heureux de vous revoir en image, surtout pour une intervention aussi courte qui comble nos attentes.…

  4. effectivement ! saloperie d’Escherichia coli !!!! à fond les leucocytes et vous voilà hospitalisé ! Bon vous avez bonne mine…

  6. Bon retour et bonne récupération, Paul. La révolution copernicienne peut bien attendre quelques jours !😉

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta