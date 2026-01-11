Blog de Paul Jorion

4 réponses à “Vidéo – Les jours à la pêche

  1. Avatar de timiota
    timiota

    Nous aussi, on espère un prompt rétablissement !

    Répondre
  2. Avatar de Jean-Yves
    Jean-Yves

    Vous avez une petite voix monsieur Jorion. Il y a l’émotion mais pas que….!
    Je vous souhaite de bien prendre soin de vous…!

    Répondre
  3. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Pour reprendre ‘ de la pêche ‘ … et avec les sous-titres en plus.. l’inévitable Dimash..

    https://www.youtube.com/watch?v=AUARjexCTlQ
    +
    https://www.youtube.com/watch?v=wrkXbGeL2Ww&list=RDW-DL6GRbTk0&index=3

     » Forza P.JORION  » ..!!

    Répondre
  4. Avatar de Bb
    Bb

    Nous espérons tous vous revoir très vite dans de nouvelles vidéos monsieur Jorion.
    Remettez-vous bien.

    Répondre

