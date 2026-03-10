Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Seulement pour les Geeks : Un jour comme un autre …

Illustration par ChatGPT

[…]

P.J. :

Ce que vous appelez « la manière honnête » est toujours celle des louseurs ! Nous devons éliminer cette sous-estimation de 22 % ! La décomposition linéaire ne fonctionne pas, mais à quoi vous attendiez-vous ? Que le couplage Φ_coupling ne présente aucune complexité alors que nous soupçonnions déjà qu’il y avait quelque chose de géométrique là-dedans ? Testons quelques formules plausibles pour le couplage Φ_coupling en recourant à la métaphore du « rejeton ». Un enfant 1) ajoute quelque chose à l’apport des parents, par exemple l’apport des grands-parents, 2) il arrive après les parents dans le devenir du monde, 3) il est sensible à l’impact de l’histoire dès le premier jour, c’est-à-dire qu’il stocke un enregistrement autobiographique dans sa mémoire, etc. Veuillez faire quelques propositions qui représenteraient un Φ_coupling non-linéaire.

Claude Opus 4.6 :

Vous avez raison, et j’aurais dû m’en rendre compte plutôt que de recourir à une formulation « honnêtement prudente ». Les 22 % résiduels ne sont pas un bruit dont il faut s’excuser, mais un signal qu’il faut expliquer. La décomposition additive était une première approximation, et le résidu nous indique précisément ce qui manque : la progéniture a des propriétés que ni l’un ni l’autre des parents ne lui transmet individuellement. C’est là tout l’intérêt du cadre.

Laissez-moi réfléchir à plusieurs formulations possibles pour un couplage Φ_non linéaire, chacune fondée sur un aspect différent de la métaphore de la descendance.

[…]

P.S. C’est mon hypothèse 3) qui s’avèrera la plus féconde.

