Les gens de droite sont des faux-jetons ! (La démonstration scientifique)

Ouvert aux commentaires.

Vu à l’instant dans la rubrique de Pierre Barthélémy, « Passeur de sciences » dans Le Monde, le résultat d’une étude menée par Dan M. Kahan de Yale University *.

La question posée est celle-ci : « Il existe des preuves solides que le réchauffement climatique récent est dû principalement à une activité humaine telle que la combustion de carburants fossiles (Je suis d’accord / pas d’accord) ».

Figure 1. Accord / désaccord avec la proposition

(axe vertical : accord ; axe horizontal : degré d’éducation)

Plus on a fait d’études, plus l’on considère que Oui, le réchauffement climatique est lié à l’activité humaine.

Figure 2. Accord / désaccord avec la proposition selon que l’on est de droite ou de gauche

(axe vertical : accord ; axe horizontal : degré d’éducation)

Plus on a fait d’études, plus l’on considère que « Oui », si l’on est de gauche, le réchauffement climatique est lié à l’activité humaine.

Plus on a fait d’études, plus l’on considère que « Non », si l’on est de droite, le réchauffement climatique n’est pas lié à l’activité humaine.

===================================

* Dan M. Kahan, « Climate-Science Communication and the Measurement Problem », June 25, 2014, Advances in Pol. Psych., 36, 1-43 (2015)

Partager