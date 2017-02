Les LUMIÈRES doivent jaillir maintenant ! par Philippe Soubeyrand

Billet invité.

Chers Amis, chers tous,

Je suis à la fois triste et en colère !

Triste, parce qu’aucun indicateur ne semble vouloir aller dans le sens contraire d’une extinction de masse désormais quasi(?) inéluctable, quoi qu’on en dise…

En colère, parce qu’aucun d’entre nous ne semble vouloir se rendre compte ô combien nos divisions nous font perdre un temps extrêmement précieux…

Triste, parce que je me rends compte à quel point notre attitude maladroite collective sert une fois de plus le seul intérêt à court terme des lobbies ultralibéraux…

En colère, parce que même « à l’extinction moins cinq » – je reprends ici cette expression ô combien pertinente de Paul Jorion – nous ne sommes toujours pas capables d’opter pour le renoncement afin de nous mettre enfin en ordre de marche en faveur de ces sept valeurs complémentaires indispensables que sont : l’humilité, la sensibilité, la sobriété, la dignité, l’équité, la fraternité et la liberté…

Mais ouvrez donc les yeux à la fin !

Posez-vous quelques minutes et regardez attentivement ce qui est sur le point de se jouer bien loin des bruits propagandistes libéro-politico-statistico-médiatiques. Car le Monde s’écroule les Amis, que vous le vouliez ou non. Aussi, cette situation sans précédent dans l’Histoire de l’Humanité nous appelle TOUS en faveur d’un sursaut collectif immédiat tout aussi sans précédent, sachant bien évidemment que le repli sur soi n’est pas la solution…

Il ne le sera jamais !

Nous devons donc renoncer !

C’est la seule solution !

Dit autrement, chacun de nous doit tourner le dos au système néo-libéral actuellement en place, qui ne peut tout simplement pas fonctionner plus longtemps au regard de l’ampleur de la crise systémique globale dont il est la cause. Aussi, pour y parvenir, compte tenu du niveau d’ignorance de l’ensemble de la population mondiale qui est entretenu dans chaque pays occidental notamment par la propagande libéro-politico-statistico-médiatique, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui doivent ensemble dès maintenant faire preuve de courage, se soulever et renoncer les premiers. Sans un sursaut immédiat qui serait enfin initié progressivement, tel un feu de paille se propageant rapidement, par l’ensemble de la communauté scientifique capable d’informer au plus vite le reste de la population mondiale, ce système catastrophique se maintiendra en l’état à court terme, avant de parachever de manière totalement définitive, l’ensemble de son oeuvre à la fois délétère et mortifère, quoi qu’on en dise…

Voilà pourquoi ce sursaut de la part des scientifiques eux-mêmes est absolument indispensable à ce stade. Car si demain l’Humanité devait finalement s’éteindre et avec elle des milliers d’autres espèces sur Terre, alors ce serait la preuve flagrante pour quiconque – IA forte et/ou intelligence terrestre, voire extraterrestre – serait en mesure ensuite d’écrire notre Histoire, de notre très haut niveau d’incompétence scientifique, et notamment systémique…

Et que cesse enfin définitivement cette mascarade libéro-politico-statistico-médiatique !

Il n’y a pour le moment aucun candidat officiel à l’élection présidentielle de 2017. Tout cela n’est qu’une énorme mascarade alimentée notamment par ce jeu parfaitement orchestré des primaires, et permettant surtout de faire oublier au quidam le plus important [1]. En outre, ce sont les élus eux-mêmes qui sont désormais libres de présenter en leur âme et conscience des candidats de leur choix parmi la population française, sachant que ce sera ensuite au Conseil Constitutionnel de statuer et de décider qui sera officiellement dans la course, oui ou non [2]. Aussi, cessons de relayer à outrance tout ce tapage démagogique assourdissant actuellement en cours, et revenons en une bonne fois pour toutes à l’essentiel avant qu’il ne soit bel et bien définitivement trop tard [3], quoi qu’on en dise…

Nous devons renoncer, tout stopper, tout recommencer, et vite !

Certains diront peut-être qu’il s’agit ici d’un appel délibéré à la révolution ?

Ce à quoi je réponds bien volontiers sans hésiter : certes, mais alors dans ce cas, qu’il s’agisse plutôt, au regard de l’urgence de notre situation pour le moins inextricable, d’un appel au jaillissement intelligible, ordonné et pacifique !

Amitié,

Philippe

***

