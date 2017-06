« La vidéo qui choque la Chine », par Blawete

Ouvert aux commentaires.

Je viens de voir « la vidéo qui choque la Chine », eh bien elle m’a aussi choqué, cette vidéo, même si la jeune femme qui meurt est à l’autre bout de la planète. Je suis profondément ému par le drame qu’elle a vécu et irrémédiablement dégoûté par l’humanité. D’une certaine manière, c’est la goutte d’eau qui fait déborder mon vase émotionnel. Ce n’est qu’un exemple de ce qu’est l’humanité, sans parler des tortures, sévices sexuels, esclavage, et autres horreurs que je suis incapable d’imaginer, peut être suis-je en overdose d’informations qui me touchent sans pour autant aller spécifiquement rechercher du gore. Les envois que je fais aux uns et aux autres sont le reflet de choses qui me touchent et être confronté à cette violence, c’est de trop.

Pourquoi faut-il se battre, faire des efforts pour aider l’autre quand je vois cela ? Du coup mon empathie pour l’humanité en prend un coup, j’ai envie de baisser les bras et dire « l’humanité n’a qu’à crever » et Trump a raison d’accélérer pour la fin du monde.

Je suis conscient que je suis en état de colère et de tristesse, que d’ici quelques jours il y aura d’autres affaires tout aussi morbides qui sortiront, avec d’autres victimes et des bourreaux qui pour se défendre diront « J’ai obéi aux ordres de Stanley Milgram », ou bien « Nous sommes 1 milliard et plus alors, un de plus ou un de moins » ou « L’IA de ma voiture n’a pas réagi correctement » ou tout simplement « Voilà quelques yuans pour dédommager la perte de votre fille, ne portez pas plainte » (ça se passe régulièrement comme ça).

Et pourtant cela n’arrêtera pas le monde de tourner, sauf pour la famille de la jeune femme peut-être.

* Zhulin Zhang sur Limportant.fr : Tweets de @ZhangZhulin séléctionnés par l’équipe – limportant.fr

