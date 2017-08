Et demain ? par Dominique Temple

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Les partis politiques ont organisé des “primaires” sauvages sans doute pour éviter la multiplication des candidatures. Mais, faute d’avoir été institutionnalisées, elles ont eu pour résultat paradoxal d’éliminer au sein de chaque famille politique le candidat présumé la représenter devant la nation au profit du candidat soutenu par la minorité militante la plus active, et d’offrir un boulevard électoral aux candidats qui n’ayant pas joué le jeu des primaires pouvaient récupérer l’électorat des candidats éliminés et “faire un coup”, pour reprendre l’expression de l’un d’entre eux.

Les failles du système électoral ont été, semble-t-il, exploitées par le peuple pour dénoncer l’inadéquation des idéologies auxquelles se référaient les partis politiques à la réalité vécue. L’élimination de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé, Manuel Vals, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon s’enchaîne de façon trop systématique pour ne pas avoir de sens commun. Le peuple a utilisé l’impéritie politique du jeu électoral pour dénoncer la spéculation financière, la jouissance des privilèges, la corruption, égratigner le capitalisme chaque fois qu’il le pouvait. Les débats ont cependant fait apparaître qu’il n’avait en réalité d’autre choix que de passer sous le joug de ses ordonnances ou le vide. Si l’on fait le compte des partisans du capitalisme, on obtient du jamais vu : 23% + 21% + 21% contre, 6% + 19% pour ( = 65 % contre 25% !) Et il n’est même pas assuré que ces 25% soient d’ accord entre eux, car si un tel accord était possible pourquoi n’eut-il pas été réalisé comme le précédent historique de François Mitterrand – Georges Marchais qui s’était construit malgré des dissensions autrement plus graves que celles qui furent invoquées pour le refuser ? Sans doute dans leur for intérieur les candidats anticapitalistes souhaitaient assumer une responsabilité plus symbolique que réelle. Quelle alternative eussent-ils pu apporter en effet à l’ultralibéralisme ? L’exemple Tsipras était dans tous les esprits !

Au second tour des Législatives, les candidats durent se partager seulement 40% des votants soit 30% qui “marchent” sous la bannière ultralibérale et 10% qui se rebellent (soit 12% et 4% de l’électorat).

Les rebelles ont-ils une proposition pour modifier le système monétaire qui fait la force de leurs adversaires, et un autre argument que la relance du pouvoir d’achat des salariés au nom de la justice, ce que ne refuse pas tout à fait d’ailleurs le capital puisqu’il consent une augmentation de sa consommation à quiconque accepte de subir la formation nécessaire à sa participation à la production (du capital). Il faut souligner le paradoxe suivant : dans les faits, le peuple est contre le capitalisme à 90% mais vote pour lui à 80%. Pourquoi ? Mais parce qu’il n’y a aucune proposition de substitution des fondements de l’économie politique à ceux du système capitaliste qui soit crédible. Le face-à-face du capitalisme et de l’anticapitalisme ressemble à celui d’un continent de granit et de l’océan. Il vaut mieux alors défendre ses intérêts sur la montagne que de se noyer.

L’écologie politique en est l’illustration puisqu’elle saborde d’elle-même la proposition pourtant nécessaire d’harmoniser l’appropriation du monde avec les ressources de celui-ci, équilibre qui relativiserait sérieusement le fait que l’exploitation soit mue par la seule dynamique du profit en vue de l’accumulation du pouvoir des uns sur les autres. Incompétence ? Absence d’éthique ? Sans doute les deux !

Doit-on en rester là ?

En fait la question dépasse les enjeux électoraux français : elle est planétaire, et tant qu’une solution ne sera pas proposée pour tout le monde, il n’y aura pas d’alternative en France ni ailleurs, en Espagne ou en Ecosse, en Grèce ou en Turquie, en Espagne ou en Iran, au Portugal ou en Hongrie, en Islande ou en Roumanie, en Angleterre, en Allemagne ou en Russie. La solution qui doit être proposée en France est un dépassement du système capitaliste qui puisse être généralisé. C’est donc à une question de principe que nous sommes conduits, une question de principe d’économie politique.

Si le communisme a échoué, plus exactement si le collectivisme l’a conduit à l’échec, si le libéralisme a échoué, plus exactement si le capitalisme le condamne au chaos, si l’humanité est menacée d’une implosion dans cette double impasse, c’est une proposition qui puise sa force dans une réflexion plus profonde que celle qui soutient le libéralisme, et plus profonde que celle qui soutient le communisme, qu’il faut mettre à jour.

Quelle est la clause initiale du processus économique ? Marx nous le rappelle en ces termes « Toute production est appropriation de la nature par l’individu au sein et par l’intermédiaire d’un type de société bien déterminé. En ce sens, on commet une tautologie lorsqu’on dit que la propriété (l’appropriation) est une condition de la production. » (Marx, Introduction générale à la critique de l’économie politique, Œuvres I, p. 240.)

Il serait en effet absurde de séparer l’idée d’appropriation de celle de production, mais cette évidence est si aveuglante qu’elle masque une autre question : que signifie un “type de société bien déterminé” ?

Pour Marx, la propriété (l’appropriation) est définie par son usage et non par son abus, et la privatisation en dénature donc la raison sociale. Et dénoncer la privatisation, c’est subséquemment dénoncer la collectivisation. Si l’on récuse l’une et l’autre, il faut alors penser le mode de relation entre les hommes de telle façon que l’appropriation et la production soient conformes aux buts que se donne la société. Or : « Qu’est ce que la société ? Quelle que soit sa forme le produit de la réaction réciproque des hommes. »[1]

Quelle réaction réciproque ? C’est à cela que l’on doit réfléchir : quelles sont les structures sociales qui respectent le principe de réciprocité. Marx lui-même laisse la question en suspens.

La question n’est pas aussi simple qu’il y paraît parce qu’il existe plusieurs structures sociales de base qui répondent au principe de réciprocité, et plusieurs formes de réciprocité dont les productions ne sont pas les mêmes, d’où problème ! C’est ici néanmoins que commence l’Économie politique.

[1] Lettre de Marx à Annenkov, Bruxelles 28 décembre 1848 dans Marx Engels correspondance, Tome I Editions sociales, 1971, p. 446.

