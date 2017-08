Les alliés encombrants des Néo-Nazis américains

La presse :

S’il reste un peu de fierté aux Néo-Nazis américains, ils auront à cœur de se distancier d’alliés qui pourraient ternir leur image, sinon, s’ils sont véritablement aux abois, ils se réjouiront du soutien enthousiaste qu’apporte le gouvernement de Benjamin Netanyahu à leur héros. *

* Wikipédia : David Duke, né le 1er juillet 1950, est un homme politique des États-Unis, promoteur de théories racistes militant de la « suprématie blanche » et d’un « nationalisme blanc ».

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0

— David Duke (@DrDavidDuke) August 15, 2017