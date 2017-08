La société du spectacle, par Denis Monod-Broca

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Les flancs des autobus parisiens portent des affiches annonçant la sortie du film « Annabelle 2 ». À côté d’une image montrant quelque chose comme un mannequin dans un cercueil, un slogan en gros caractères est censé susciter l’envie des spectateurs potentiels d’aller voir le film. Ce slogan dit : « Jamais on n’était allé aussi loin dans la terreur ».

Je n’en reviens toujours pas ! Je n’en reviens pas de lire cette publicité, littéralement terrorisante, sur les autobus parisiens. La terreur devenue un argument publicitaire ! Comment est-ce possible ? Et en outre à l’heure où la lutte contre le terrorisme est présentée comme la priorité des priorités… à l’heure où on s’interroge sur le moyen de déradicaliser tous ces jeunes fascinés par la terreur… Certes c’est du cinéma, mais les mots sont les mots, et ils disent ce qu’ils veulent dire. Je serais le dir’com’ de Daech j’adopterais aussitôt un slogan aussi adéquat : « Jamais on n’était allé aussi loin dans la terreur ».

On conçoit, écrit, imprime, affiche un tel slogan et personne ne bronche.

La terreur fait vendre. Rien d’autre ne compte.

Nous sommes devenus fous.

