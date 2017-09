À ceux qui sont allés m’écouter ce soir à Montpellier

Toutes mes excuses, et on me dit que vous étiez nombreux ! Je n’aurais pas dû me contenter de mettre un billet ici samedi annonçant que je ne pourrais pas me déplacer en raison de plusieurs malaises les jours précédents, j’aurais dû le resignaler hier. Avis donc à celles et ceux d’entre vous qui voudraient m’entendre demain à Auch demain : je ne serai pas là non plus malheureusement.

[J’ai bien fait de ne pas me mettre en route : la douleur m’a forcé d’aller aux urgences dans la nuit de dimanche à lundi. Verdict rassurant car problème en fait bénin : calculs biliaires].

Partager