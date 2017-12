Le bitcoin ? « Jorion n’y comprend rien ! »

Vous ne serez pas étonnés qu’à mes commentaires désabusés sur le bitcoin : « La pègre est l’utilisateur le plus actif du bitcoin, en sus de militants libertariens », et sur la capacité infinie du genre humain à venir grossir les rangs des gogos, me parviennent moult messages m’expliquant que « je n’y comprends rien ».

C’est vrai, j’avoue ! Et je vous renvoie du coup à un site bien mieux informé que moi, où vous trouverez toutes les informations que j’ignore – voire vous cache dans mon désir mauvais de vous empêcher de vous enrichir.

