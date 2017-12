Projet de forum – Appel à l’intelligence collective, par Alexis Toulet

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Suite aux discussions sur la proposition de forum , les choses sont encore plus simples maintenant du point de vue technique :

– La proposition d’Alex d’héberger le forum sur des machines déjà à sa disposition réduit le coût à presque rien : ne reste qu’Invision estimé à 30 $ / an. Je les mets pour la première année, donc la question financière est réglée

– L’installation, estimée à « quelques heures », je pourrai m’en occuper. Encore une fois vu mes autres contraintes je ne peux garantir que le délai « avant fin février ». Ça devrait aller, puisque Paul n’aura pas encore « gelé » son blog, mais si quelqu’un peut faire plus rapide qu’il se manifeste s’il vous plaît ce sera encore mieux

– La modération, nous avons déjà au moins 2 volontaires (Lucas et moi), si nous restons sur la formule que je proposais il en faut encore 5, je ne doute pas que des volontaires ne se manifestent.

Reste la question principale : le contenu !

Il est bien évident qu’un forum de discussion ne pourra pas avoir la même « densité » de réflexion que celle que Paul assurait régulièrement, ce qu’il ne fera plus qu’épisodiquement. De toute façon, ce forum ne pourrait pas à mon sens reproduire ce qui existe actuellement, ce sera autre chose, plus ou moins intéressant et plus ou moins développé suivant ce que nous saurons en faire, et encore qui nous saurons y attirer.

De mon point de vue, il y a plusieurs centres d’intérêt principaux, plusieurs usages majeurs d’un tel forum :

– Certaines personnes sont davantage attirées par la discussion et les nouvelles de ce que Paul Jorion appelle « le soliton », donc la conjonction de plusieurs crises ou « pertes de contrôle »

– D’autres étendent leurs intérêts aux actions et mesures envisageables, qu’ils les conçoivent du seul point de vue théorique ou d’un point de vue plus pratique (comment on convainc les gens ?)

– Certaines personnes sont intéressées en grande partie voire principalement par la discussion et la préparation d’actions politiques concrètes dans le sens de renouvellement / prise de pouvoir par des partis de gauche

Et j’en oublie certainement, et naturellement pas mal de gens s’intéresseront à tout cela à la fois.

Tout cela pour dire qu’un tel forum doit à mon avis être conçu pour laisser la place à TOUS ces usages. D’où une nécessaire organisation en sous-forums, qui permettront du moins de « ranger » un peu, donc de suivre des thèmes d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre.

Du coup, j’ai plusieurs questions que je soumets à l’ « intelligence collective » :

1) Le nom

Faut-il qu’il fasse référence à Paul Jorion ? … Et d’abord, qu’en pense le principal intéressé ?

Une possibilité pourrait-elle être de faire référence au « soliton » ?

2) La charte

A signer par tout contributeur, ce qui revient à poser la question des règles de modération.

A mon sens, il vaudrait mieux en rester aux bases évidentes : interdire insultes, diffamation, trollage, propagande commerciale, etc. sans chercher à imposer dans la charte une « ligne éditoriale » particulière. En revanche, afin que chacun puisse retrouver ses petits et que les discussions ne soient pas « débordées » par des considérations trop polémiques, nous pourrions décider que les controverses vont à un endroit précis et pas à d’autres.

Exemple : la discussion de la réalité du réchauffement climatique serait autorisée SEULEMENT à cet endroit. Il faut être réaliste, si beaucoup de gens participent à ce forum, certains voudront discuter ce sujet : si on interdit leur expression, cela alimentera les théories sur un « grand complot », si on l’autorise complètement tous les sujets sur le climat risquent de dériver gravement. Borner l’autorisation à un endroit particulier me semblerait une « voie moyenne » intéressante

Qu’en pense la « communauté » ?

3) La subdivision en sous-forums

Question essentielle, car elle « pré-orientera » le contenu !

Deux écueils à mon avis : trop peu de parties et on ne s’y retrouve plus, on arrive à « tout est dans tout et réciproquement », ce qui n’est certes pas tout à fait faux mais rendrait difficile d’avoir des débats vraiment suivis, trop de parties et il devient difficile de discuter sans toucher à deux ou trois – ou dix – domaines à la fois.

Je voudrais faire appel à l’ « intelligence collective ». Je fais une proposition initiale juste pour commencer par quelque chose, elle est certainement grandement améliorable… et pour commencer, il est fort possible que j’aie oublié des sujets ! Ou encore que vous souhaitiez remettre en question la logique proposée.

Partie « Annonces »

Informations sur la gestion du forum, sur tel membre qui souhaite partager des informations personnelles, etc.

Partie « Présentations »

Je proposerais bien une règle « tout nouveau contributeur doit commencer par se présenter en quelques mots / lignes dans cette partie ». Naturellement, il serait libre d’en dire aussi long ou aussi court qu’il voudrait, et il ne s’agirait certainement pas de donner son nom si on ne le souhaite pas ! Mais d’un autre côté il serait utile de savoir en gros qui est cette personne et ce qu’elle cherche en venant ici : citoyen inquiet des crises en cours, militant de tel mouvement de gauche, chercheur en telle discipline, etc.

Partie « Le Soliton – nos pertes de contrôle »

– Sous-partie « L’environnement et les ressources »

– Sous-partie « La finance et l’économie »

– Sous-partie « La complexité organisationnelle»

– Sous-partie « L’intelligence artificielle et la robotisation »

Partie « Le Soliton – des solutions »

Découper de la même manière que la partie précédente, ou bien non aucun découpage parce que bien des pistes de solution seront globales ? Je pencherais pour le deuxième

Partie « Théorie économique, sociale et politique »

J’imagine que les réflexions prenant les questions au plus général, destinées moins à imaginer des solutions hic et nunc qu’à fournir des « outils » conceptuels permettant ensuite d’imaginer des solutions à des questions concrètes, gagneraient à avoir une partie dédiée

Partie « Politique – situations et actions »

– Sous-partie « Politiques nationales »

Que ce soit France, Belgique, Grèce ou tout autre pays

– Sous-partie « Politique de l’Union européenne »

– Sous-partie « Politique internationale »

En fait, tout sujet international sauf l’UE : Etats-Unis, Chine, etc. mais encore toutes organisations internationales

– Sous-partie « Actions en cours »

Certains contributeurs voudront peut-être utiliser le forum pour discuter ou faire de « premiers contacts » concernant des actions ou projets d’actions très concrets

Partie « Canal Paul Jorion »

Partie « Canal François Leclerc »

Les principaux intéressés souhaitent-ils lorsqu’ils écriront des textes ou donneront des nouvelles de telle communication ou conférence prévue le faire dans l’une des parties définies par ailleurs, ou plutôt que leurs textes soient regroupés ? Proposition de règle : PJ et FL sont les seuls à avoir l’option de poster un texte sans l’ouvrir aux commentaires. Tous les autres sont obligés de permettre les commentaires à leurs contributions

Partie « Questions polémiques »

Elle pourrait être réservée à :

– Toutes les remises en question de faits généralement admis. Pour expliquer que la planète se refroidit, c’est par ici ! – Toutes les remises en cause personnelles de responsables politiques. L’expérience de la campagne présidentielle française a montré que « la température peut monter vite », pour limiter un peu les choses on pourrait imposer de ne discuter que les idées et les actes dans les parties politiques principales, et les personnes seulement dans cette partie ?

Une question à laquelle je n’ai pas de réponse : la version de subdivision ci-dessus ne limite pas les actions politiques ou les analyses économiques à la gauche. En l’état, rien n’interdirait à un adepte ultra-libéral de Friedrich Hayek de poster dans la partie « théorie économique » ni à un défenseur catholique du mariage traditionnel de rassembler pour des actions anti-mariage homosexuel dans la partie « actions en cours ».

Or, la majorité de la « communauté » ne le souhaite probablement pas.

Ce qui revient à reposer la question d’une « ligne éditoriale », plus ou moins lourde ou légère . Si le forum a un certain succès, il attirera bien des gens qui ne se revendiquent pas de la gauche – c’est d’ailleurs déjà le cas. Ces personnes contribueront utilement aux parties non strictement politiques (typiquement, le soliton, un sujet qui concerne tout le monde y compris les gens « de droite » !). Mais si les choses ne sont pas clarifiées dès le début, il est pensable qu’avec le temps la partie politique n’ait plus aucune unité et que toutes les options y soient défendues de l’extrême-gauche à l’extrême-droite. J’ai du mal à imaginer que la majorité de la « communauté » le souhaite.

Je serais favorable à des limitations pas trop lourdes – encore une fois, le soliton est l’affaire de tous. Par exemple, pas de limite éditoriale dans la partie « Théorie » et seulement une modification du nom de la partie « Politique » et/ ou des sous-parties afin de signaler clairement que l’orientation souhaitée par la majorité est à gauche.

Mais qu’en pense la « communauté » ?

