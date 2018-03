Les États-Unis imposent des tarifs douaniers sur des importations chinoises d’un montant de 50 milliards de dollars

Déjà qu’il a contre lui la CIA et le FBI, et maintenant il se met à dos la Bourse. On dira ce qu’on voudra de Trump, mais au moins il est courageux.

