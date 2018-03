Alpha (éthologie)

Les chimpanzés communs recourent à la force, à l’intelligence et aux alliances politiques pour établir et conserver une position dominante (alpha). Les mâles dominants (alpha) qui ne recourent qu’à l’intimidation et à l’agression pour maintenir leur position provoquent souvent la contestation. Des coalitions finiront par se former qui, le moment venu, renverseront le mâle alpha.