L’appel de mars a rapporté jusqu’ici 221 € pour un objectif de 350 €.

Depuis le début du mois, il n’y a plus que moi à m’exprimer sur mon blog mais j’ai décidé de conserver l’archive de 12.000 articles et de 412.000 commentaires, qui demeurent disponibles au bout de votre click (non-répertorié et pas vendu non plus à une firme de lavage de cerveau), ce qui nécessite un webmaster et la location de deux serveurs.

Merci à vous pour votre mécénat citoyen !

Facebook 0 Twitter Google+ 0 LinkedIn 0

Partager